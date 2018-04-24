В парке на Стрелке начали высаживать хвойные деревья

Ландшафтные работы начались в парке на Стрелке. Рабочие высаживают здесь можжевельник и пихты, а вот клумбы с цветами появятся только к 15 мая. Об этом корреспонденту ИА «В городе N» сообщил представитель подрядной организации.

«То, что деревья приживутся, — даже не сомневайтесь, — отметил заместитель генерального директора ООО «Магистраль» Дмитрий Лебедев . — Еще в течение двух лет мы будем за ними ухаживать. Еще совсем скоро здесь появится большая радиусная клумба, которую будут пересекать дорожки из щебня».

Также Лебедев сообщил, что в парке работы осталось немало: необходимо положить 800 тонн щебеночно-мостичной асфальтобетенной смеси, 1,5 тысячи брусчатки и тротуара, выполнить насыпку грунта на газонах. Вдоль набережной благоустройство уже завершено: там организованы пешеходные дорожки, установлены ограждения.

Ранее сообщалось, что парк на Стрелке откроют для посещения после ЧМ-2018.

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