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Мамонт и шерстистый носорог: под Челябинском нашли залежи костей древних животных
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Мамонт и шерстистый носорог: под Челябинском нашли залежи костей древних животных 

74.ru 1 час назад
Фото: 74.ru
Краеведы и спелеоархеологи хотят провести исследования на участке в Красноармейском районе, где обнаружили большое количество костей древних животных. В районе села Миасское специалисты нашли фрагмент бивня мамонта.
— Возле посёлка Мирный я обнаружил скопление костей шерстистого носорога, мамонта, бизона, дикой лошади — почти всех видов первобытных животных. Есть два предположения: либо их «намыло» течением реки, либо там была стоянка первобытного человека, который использовал их в пищу и выбрасывал кости, — рассказал краевед Владимир Гирник. — Неподалеку оттуда, возле села Миасское, я обнаружил фрагмент бивня мамонта. Аналогичная находка была и в прошлом году. Поскольку они располагались в нескольких сантиметрах, это может быть фрагмент одного зуба.
Спелеоархеолог Владимир Юрин, который изучает мамонтов, отметил, что в Челябинской области таких мест около 300 и каждый год прибавляется по пять-шесть новых.
— Каждый год минимум по одному бивню находим. Активная работа начинается после половодья, когда большое количество останков вымывается на берег. Ежегодно обследуем по 15–20 районов. Мамонты жили здесь тысячелетиями. Когда ледник опускался, они шли на 400 километров южнее, затем снова поднимались к северу, — рассказал Владимир Юрин. — Мамонты вымерли около 10–12 тысяч лет назад.
Большинство находок после изучения Владимир Юрин старается передавать в районные музеи, отмечая, что это достояние жителей региона.
В августе прошлого года во время рыбалки на реке Малый Кизил житель Магнитогорска Вячеслав Сухов нашел бивень мамонта. Останки вымершего животного передали в Историко-краеведческий музей.
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