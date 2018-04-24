Силовики могут стать тайными пассажирами самолетов. Это безопасно?

ФСБ, МВД и Росгвардия предлагают повысить безопасность на гражданских полетах за счет «тайных пассажиров». Как стало известно СМИ, на внутренних и внешних рейсах могут инкогнито появиться бойцы спецподразделений. Ведомства предлагают вооружать их электрошокерами. Повысит ли мера безопасность на борту и как к этому отнесутся пилоты, разбирался «360».

Эксперты ФСБ, МВД и Росгвардии совместно разрабатывают проект документа, который упорядочивает безопасность пассажирских рейсов. Как сообщает «Российская газета», от двух до шести бойцов спецподразделений будут сопровождать внутренние и внешние рейсы. Если на борту случится форс-мажор, они смогут обезвредить потенциального убийцу или террориста. Так как силовиков будет несколько, в случае непредвиденной ситуации они смогут страховать друг друга.

Бойцы спецназа на борту

Заслуженный пилот России и бывший летный директор «Внуковских авиалиний» Юрий Сытник положительно оценил идею ведомств. «Это уже было лет 20-30 назад. [Силовики] летали с нами, вооруженные были — с оружием даже летали, и ничего страшного — не мешали. Пассажиры о них не догадывались, потому что они нормально одевались, были незаметные», — рассказал пилот «360». В новом проекте документа бойцы также планируют сопровождать рейсы тайно.

Сытник считает вопрос безопасности на борту особенно актуальным в преддверии чемпионата мира по футболу. Командир воздушного судна и второй пилот не могут покинуть кабину самолета. «Проводники — это, как правило, красивые молодые люди, которые даже не подготовлены, и, в общем-то, даже у них нет прав на ношение спецсредств», — добавил пилот.

В связи с возросшими угрозами по терроризму, в связи с тем, что мы собираемся провести чемпионат мира, естественно, будут провокации. Вовремя принимают решения, чтобы в наших салонах находились такие люди

— Юрий Сытник.

Не все опрошенные «360» эксперты одобряют возможность нахождение спецназа на борту самолета. Заслуженный пилот СССР и академик Международной академии проблем человека в авиации и космонавтике Жорж Шишкин предлагает ведомствам начать реализовывать идею с метрополитена. «Более серьезной дурости я бы не придумал», — заявил пилот.

Академик рассказал, что ранее уже был плачевный опыт, когда представители спецслужб сопровождали полет.

Заканчивалось все стрельбой и другими проблемами. Не нужно к этому возвращаться. Мы коммерческая авиация, мы должны перевозить пассажиров, а не бойцов ОМОН

— Жорж Шишкин.

Независимый аналитик Дмитрий Адамидов считает, что для подобного контроля потребуется большой штат сотрудников. «В теории это возможно, но трудно представить, как это будет исполнено», — сказал авиаэксперт. Он не уверен, насколько необходимо присутствие бойцов на борту воздушного судна, особенно на дальнемагистральных рейсах. «Сотрудники спецслужб на международных рейсах будут вызывать некую тревогу», — добавил Адамидов.

Все вопросы — на земле

Спецназовцев предлагают вооружать электрошокерами. Дистанционно-компактное электрошоковое устройство со сменной обоймой рассчитано на пять выстрелов. Устройство работает таким образом, что при нажатии на спуск высоковольтный разряд инициирует два картриджа. Из аппарата вылетают «зонды», которые разматывают провод и создают токопроводящую линию. Эти два контакта цепляются за одежду и бьют током нарушителей.

Мощность разряда в аппарате составляет 10 ватт. Предполагается, что в гражданском варианте он не будет превышать трех ватт. Бывший пилот Юрий Сытник считает, что специально обученным бойцам оружие будет не нужно.

Они физически очень крепкие парни, которые владеют приемами ближнего боя. Не обязательно ему шокер — он ему (нападающему — прим. «360») так может засадить в глаз, что голова отскочит

— Юрий Сытник.

Стрелять из электрошокера можно на расстоянии от трех до 10 метров, в зависимости от картриджей. Весит электрошокер не более 600 граммов. Они имеет лазерный указатель, который уменьшает вероятность промаха. Устройство не убивает человека, а лишь провоцирует судорогу. Человек также может потерять сознание на 15 минут. Этого будет достаточно, чтобы связать нарушителя или надеть на него наручники. Несмотря на все плюсы устройства, Жорж Шишкин призывает все вопросы решать на земле.

Воздух, кабина экипажа и кабина самолета — это не место, где должно быть оружие. Там должны быть только переговорные процессы

— Жорж Шишкин.

Воздушные маршалы

После терактов 11 сентября 2001 года, когда боевики-смертники направили пассажирские самолеты на главные здания делового центра в Нью-Йорке , власти США создали службу воздушных маршалов. Изначально в ней было всего 30 сотрудников, но позже организация разрослась.

Вот только слиться с толпой у маршалов не всегда получалось: их обязывали носить деловой костюм и начищенную обувь. В связи с этим сотрудники попросили конгресс одеваться как среднестатистический пассажир, чтобы сохранять инкогнито. Предложение отклонили. Власти посчитали, что при экстренной ситуации человеку в костюме быстрее поверят, что он представляет закон.

Специальных агентов выдавало и то, что они не проходили через металлоискатель вместе с остальными пассажирами — у них-то с собой точно было оружие.

Источник фото: U. S. Northern Command

Идея внедрения аналога американских воздушных маршалов России возникала и прежде. Еще в 2004 году заместитель министра внутренних дел России генерал-полковник Александр Чекалин предложил создать новое спецподразделение. Служащие должны были пройти особую подготовку и сопровождать рейсы на опасных направлениях.

«Сотрудников предполагается задействовать в случае, если в органы внутренних дел поступила информация о террористической или иной угрозе, а также когда гражданин или группа лиц ведут себя в полете недостойным образом, что создает предпосылки для опасности», — объяснял Чекалин.

Однако смогут ли подготовленные сотрудники исправить ситуацию на корню? Раньше террористические группы захватывали лайнеры и выдвигали требования политического или финансового характера. Они стремились вести диалог с пилотами и спецслужбами, которые пытались урегулировать ситуацию. После 11 сентября террористическая схема изменилась. Боевикам больше не нужно вести диалог — они приходят убивать и используют самолеты как оружие. Поэтому особенно важно обезвредить злоумышленников до того, как борт взлетит.