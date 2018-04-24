Сенаторы увидели в запрете на ввоз западных лекарств угрозу для жизни россиян

Комитет Совета Федерации по социальной политике дал отрицательный отзыв на один из пунктов законопроекта о контрсанкциях, касающийся запрета или ограничения импорта в Россию лекарств, произведенных в США и европейских странах, сообщает «Интерфакс»

«По мнению комитета, для обоснованного введения запрета на ввоз лекарственных средств и препаратов, произведенных в вышеуказанных странах, необходим детальный анализ рынка лекарственных средств и препаратов, учитывая схемы лечения по всем нозологиям, количество аналогов лекарственных препаратов, зарегистрированных на территории России, с учетом процедуры взаимозаменяемости, количества случаев индивидуальной непереносимости конкретных лекарственных препаратов российского производства у пациентов, и другие немаловажные факторы», — сказано в отзыве.

Члены комитета отметили, что принятие законопроекта в его нынешнем виде может привести к тому, что россияне будут не обеспечены нужными медикаментами и их жизни и здоровье окажутся в опасности. Это также может спровоцировать значительный рост цен на препараты, не относящиеся к жизненно необходимым.

Сенаторы добавили, что серьезно пострадает и российский фармацевтический рынок, потому что большинство отечественных медикаментов изготавливается из иностранных компонентов или имеет неполный цикл производства, то есть зарубежные препараты просто переупаковывают в России.

Ранее комитет Совета Федерации по конституционному законодательству одобрил законопроект с условием доработки пункта об ограничении ввоза западных лекарств. По информации РИА Новости, в отзыве сенаторов говорится, что ответные меры не должны касаться лекарств «адекватной стоимости» и «важных для жизни и здоровья граждан».