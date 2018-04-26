Комитет СФ по обороне поддержал законопроект о контрсанкциях

"По концепции законопроекта замечаний и предложений по вопросам ведения комитета нет", — отмечается в отзыве.

Помимо этого из отзыва следует, что законопроект о контрсанкциях направлен на защиту интересов и безопасности РФ , прав и свобод ее граждан путем введения законных экономических мер, которые связаны с предупреждением и пресечением противоправных и недружественных действий со стороны США и других иностранных государств.

"Проект федерального закона отвечает интересам Российской Федерации, так как будет способствовать укреплению территориальной целостности и безопасности РФ, а также противодействию дестабилизации в России", — добавляется в документе.