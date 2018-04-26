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Комитет СФ по обороне поддержал законопроект о контрсанкциях
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Комитет СФ по обороне поддержал законопроект о контрсанкциях 

Прайм 33 минуты назад
Фото: Прайм
Комитет Совета Федерации по обороне и безопасности поддержал законопроект о контрсанкциях в отношении США без дополнительных замечаний и предложений, следует из заключения комитета.
"По концепции законопроекта замечаний и предложений по вопросам ведения комитета нет", — отмечается в отзыве.
Помимо этого из отзыва следует, что законопроект о контрсанкциях направлен на защиту интересов и безопасности РФ, прав и свобод ее граждан путем введения законных экономических мер, которые связаны с предупреждением и пресечением противоправных и недружественных действий со стороны США и других иностранных государств.
"Проект федерального закона отвечает интересам Российской Федерации, так как будет способствовать укреплению территориальной целостности и безопасности РФ, а также противодействию дестабилизации в России", — добавляется в документе.
Напомним, что ранее главы фракций и председатель нижней палаты парламента России Вячеслав Володин внесли на рассмотрение Госдумы проект закона об ответе на новые санкции США и других государств.
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