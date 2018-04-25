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Вечеринку в стиле ретро организуют в библиотеки Добролюбова
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Вечеринку в стиле ретро организуют в библиотеки Добролюбова 

Управа района Арбат города Москвы 1 час назад
Фото: Арбатские Вести
Сотрудники библиотеки №3 имени Николая Добролюбова приглашают на развлекательное мероприятие «Виниловая вечеринка». Оно состоится 4 мая.
Как сообщила заведующая детским отделом учрежденияАлеся Атрофенко, организацией вечеринки занимаются учащиеся Московского педагогического государственного университета, с которыми библиотека активно сотрудничает.
— Они курируют и другие музыкальные мероприятия в нашей библиотеке. Например, во время акции «Библионочь» и 3 апреля у нас выступали ребята с гитарой, — уточнила Алеся Атрофенко.
Она отметила, что плейлист вечеринки будут состоять из ретро композиций. Кроме того, участники могут принести свои пластинки и отдать их диджею.
Мерпоряитие начнется в 19:00 по адресу: улица Новый Арбат, дом 30/9.
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