Вечеринку в стиле ретро организуют в библиотеки Добролюбова

Сотрудники библиотеки №3 имени Николая Добролюбова приглашают на развлекательное мероприятие «Виниловая вечеринка». Оно состоится 4 мая.

Как сообщила заведующая детским отделом учрежденияАлеся Атрофенко, организацией вечеринки занимаются учащиеся Московского педагогического государственного университета, с которыми библиотека активно сотрудничает.

— Они курируют и другие музыкальные мероприятия в нашей библиотеке. Например, во время акции «Библионочь» и 3 апреля у нас выступали ребята с гитарой, — уточнила Алеся Атрофенко.

Она отметила, что плейлист вечеринки будут состоять из ретро композиций. Кроме того, участники могут принести свои пластинки и отдать их диджею.

Мерпоряитие начнется в 19:00 по адресу: улица Новый Арбат, дом 30/9.