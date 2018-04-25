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Врио губернатора посетил Кисилевск с рабочим визитом
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Врио губернатора посетил Кисилевск с рабочим визитом 

АиФ Кузбасс 55 минут назад
Фото: АиФ Кузбасс
Врио губернатора Кемеровской области Сергей Цивилев посетил Кисилевск с рабочей поездкой.
По сообщению пресс-службы обладминистрации, помимо «Шахты № 12», глава Кузбасса посетил храм-часовню Святой Варвары, покровительницы шахтеров, и музей Шахтерской Славы.
«Шахта № 12» входит в ЗАО «Стройсервис» с 2009 года. Сейчас на предприятии активно развивается участок по открытой добыче угля. Проектная мощность предприятия — 1 млн тонн угля в год, балансовые запасы шахты — 76 млн тонн угля. Сегодня здесь добывают уголь для нужд энергетики и коксования, работает своя обогатительная фабрика.
Сергей Цивилев в рамках визита встретился с руководством шахты, горняками и ветеранами отрасли. Они обсудили самые актуальные темы, особо остановившись на привлечении молодежи в горно-металлургическую отрасль, подготовке грамотных специалистов со средним профессиональным образованием, которые сделают профессию более безопасной и престижной.
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