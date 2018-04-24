«До идиллии в сфере налоговых отношений мы еще не созрели»

О том, что следует поменять

«Личность руководителя, естественно, какое-то значение имеет, но тем не менее система работает. Даже если я в отпуск уйду, сбор налогов не остановится. Месяц я проработал в новой должности, и, соответственно, какие-то выводы уже можно делать. Не понравились мне, на мой взгляд, чрезмерная закрытость и нежелание ни с кем общаться и сообщать какую-то информацию о себе. Будем встречаться, общаться, и эту закрытость будем изживать и отписками не ограничиваться. В этом аспекте будем развивать контакты с предпринимательским сообществом в виде общественного совета. Пока при мне он не собирался, но мы уже обсуждаем темы, которые хотелось бы вынести на обсуждение. С уполномоченным по правам предпринимателей я уже встречался, мы с ним тоже обсудили имеющуюся проблему во взаимоотношениях. Завтра мы будем обсуждать соглашение о взаимодействии, которое будем подписывать».

«Кадровый вопрос — один из первоочередных, значимых для меня, потому что в настоящее время семь вакантных должностей начальников районных инспекций из 22 — это очень много. Кандидаты определены, и материалы на их назначение отправлены в Федеральную налоговую службу. Надеюсь, что в ближайшее время хотя бы начальники инспекций у нас будут все на месте. Каких-то других сверхзадач в плане кадровой работы я перед собой не ставил. Но с некоторыми сотрудниками мы расстались по различным причинам, не связанным с их предыдущим местом работы, а потому что они, на мой взгляд, не соответствовали своими профессиональными навыками занимаемой должности. Соответственно, будем искать, потому что вакансии в руководящем составе инспекций сейчас очень много. Категории начальников отделов, заместителей начальников инспекций — это такой костяк налоговых органов, на которых все держится, и здесь пока не все благополучно».

О гонке за числом проверок

«У нас нет планов по проверкам и начислениям. Но если в наше поле зрения попал налогоплательщик, и он попал в план проверок, значит, на него какая-то информация есть, и она выражается в конкретном рублевом эквиваленте. И список конкретных хозяйственных операций, сомнительных с нашей точки зрения, тоже уже есть. Поэтому когда кто-то из налогоплательщиков говорит, что налоговый инспектор пришел к нему на проверку, и у него уже есть план, то здесь, с одной стороны, лукавство, с другой, — у инспектора в голове уже есть конкретное задание по проверке: с чего ее начать и какие аспекты деятельности налогоплательщика анализировать и смотреть в первую очередь. Каждый налогоплательщик должен понимать: раз мы к нему пришли, значит, что-то в его хозяйственной деятельности нас не устраивает. Проверки никуда не денутся, налоги платить надо».

О непосильном гнете налогового контроля

«Свою контрольную функцию мы осуществляем в нескольких видах. Это камеральные и выездные проверки. Результатом этих проверок за прошлый год явилась уплата налогоплательщиками по материалам наших проверок 4 млрд рублей. Сравним две цифры: самостоятельно исчислено и уплачено 276 млрд рублей, по результатам проверок из этих 276 (млрд) в бюджеты поступило 4 млрд рублей. То есть процент дополнительно начисленных и взысканных налогов меньше 5%. Соответственно, говорить, что какой-то непосильный гнет в сфере налогового контроля у нас осуществляется, налогоплательщикам начисляются какие-то сверхъестественные суммы, на мой взгляд, не совсем объективно».

О не-белых и не-пушистых налогоплательщиках

«К сожалению, состояние в сфере налоговых правоотношений в Нижегородской области нас не достаточно устраивает в плане прозрачности бизнеса и наличия теневых схем. На совещании, в том числе, с участием наших коллег из Росфинмониторинга озвучивали цифры, что Нижегородская область находится в ПФО на одном из почетных мест по теневому обороту наличных денежных средств, по теневой инкассации, по сомнительным операциям в кредитно-банковской сфере и т. д. То есть говорить о том, что все плательщики белые и пушистые, что налоговые органы занимаются произволом и пристают к честным и порядочным, на мой взгляд, это тоже преждевременно. До идиллии в сфере налоговых отношений мы еще не созрели, не дошли».

О закрытии уголовных дел после уплаты даже очень крупных налоговых долгов

«Чтобы возбудить уголовное дело, нужно доказать прямой умысел — что лицо, осуществляющее хозяйственно-распорядительные функции, осознавало и ожидало наступления негативных последствий в виде неуплаты налогов в бюджет. Это не всегда можно сделать, потому что налоговые органы — не оперативные, не следственные органы, наши сотрудники в основном имеют экономическую квалификацию. Доказать умысел не во всех налоговых нарушениях возможно. Поэтому этих случаев у нас не сотни и не тысячи. Если мы 500 проверок проводим (выездных в 2017 году — прим. ред.), в прошлом году было возбуждено 15 уголовных дел, в текущем, за первый квартал, — три уголовных дела. И, если вы внимательно читали уголовное законодательство, то у нас там есть положение, в соответствии с которым лицо, впервые привлекаемое к уголовной ответственности за неуплату налогов, при добровольной уплате налогов, пеней и штрафов освобождается от уголовного наказания. К этому каждый может относиться по-своему, но это закон, и у налоговых органов нет показателей результативности, сколько людей посадили за неуплату налогов. Нам это не нужно совершенно: у нас есть закон о бюджете, где написано, сколько государство ждет от налогоплательщиков поступлений в бюджет. К этому мы относимся спокойно: заплатили — и слава богу. Законный способ избежать уголовной ответственности».