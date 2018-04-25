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Аксенов озвучил срок закрытия полигона ТКО в Каменке
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Аксенов озвучил срок закрытия полигона ТКО в Каменке 

РИА Новости Крым 1 час назад
Фото: РИА Новости Крым
ЯЛТА, 25 апр — РИА Новости Крым. Полигон твердых коммунальных отходов в микрорайоне Каменка в Симферополе будет закрыт в понедельник, 30 апреля. Об этом журналистам сообщил глава РК Сергей Аксенов.
"С понедельника полигон в Каменке функционировать не будет: ни сортировки, ничего, ни одна машина туда больше не заедет. Без вариантов даже", — подчеркнул он.
Ранее глава РК Сергей Аксенов поручил вице-премьеру Республики Юрию Гоцанюку выяснить, почему на закрытый полигон в микрорайоне Каменка (Симферополь) продолжают свозить твердые коммунальные отходы.
Полигон в Каменке стал функционировать с 1981 года. В связи с тем, что он превысил допустимое количество принимаемых отходов, МинЖКХ и Минэкологии Крыма рекомендовали руководству администрации Симферополя прекратить его эксплуатацию. Позже власти города сообщили о планах по консервации полигона. С весны 2017 года отходы свозятся на полигон в селе Тургенево Белогорского района.
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