Аксенов озвучил срок закрытия полигона ТКО в Каменке

ЯЛТА, 25 апр — РИА Новости Крым . Полигон твердых коммунальных отходов в микрорайоне Каменка в Симферополе будет закрыт в понедельник, 30 апреля. Об этом журналистам сообщил глава РК Сергей Аксенов.

"С понедельника полигон в Каменке функционировать не будет: ни сортировки, ничего, ни одна машина туда больше не заедет. Без вариантов даже", — подчеркнул он.

Ранее глава РК Сергей Аксенов поручил вице-премьеру Республики Юрию Гоцанюку выяснить, почему на закрытый полигон в микрорайоне Каменка (Симферополь) продолжают свозить твердые коммунальные отходы.