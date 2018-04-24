Макрон подчеркнул важность урегулировать сирийскую проблему с РФ и Турцией

"Моя постоянная позиция заключается в том, что по вопросам урегулирования иранской проблемы нам следует найти рамки для совместных действий с державами региона, с иранским руководством, с Турцией и Россией. И именно в таких рамках, с Турцией и Россией, мы должны в длительной перспективе выработать решение и сирийской проблемы", — заявил Макрон.