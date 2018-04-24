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Макрон подчеркнул важность урегулировать сирийскую проблему с РФ и Турцией
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Макрон подчеркнул важность урегулировать сирийскую проблему с РФ и Турцией 

ТАСС 1 час назад
Фото: Вестник Кавказа
ВАШИНГТОН, 24 апреля. /ТАСС/. Президент Франции Эмманюэль Макрон считает необходимым добиваться урегулирования сирийской проблемы совместно с Россией и Турцией. Об этом он заявил во вторник, выступая на пресс-конференции по итогам переговоров со своим американским коллегой Дональдом Трампом.
"Моя постоянная позиция заключается в том, что по вопросам урегулирования иранской проблемы нам следует найти рамки для совместных действий с державами региона, с иранским руководством, с Турцией и Россией. И именно в таких рамках, с Турцией и Россией, мы должны в длительной перспективе выработать решение и сирийской проблемы", — заявил Макрон.
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