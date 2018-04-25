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«Стрит-арт» и феерия фонтанов. Куда пойти в Ставрополе на майских выходных
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«Стрит-арт» и феерия фонтанов. Куда пойти в Ставрополе на майских выходных 

АиФ Ставрополье 26 минут назад
Фото: АиФ Ставрополье
STAV.AIF.RU подготовил для жителей и гостей краевой столицы подробную афишу мероприятий в Ставрополе с 29 апреля по 9 мая.
Подробную афишу можно посмотреть ЗДЕСЬ.
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