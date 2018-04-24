Германская прокуратура разрешила распять зайца

Немецкий пасхальный символ — заяц с коробкой яиц — вызвал скандал в ходе одной из передач немецкого государственного телеканала. Так, ведущий сатирической программы Heute Show на втором канале ZDF Оливер Вельке решил выяснить, насколько языческие обычаи совместимы с христианскими. В передаче перед католической Пасхой телеведущий задался вопросом, в какой степени можно считать зайца «центральной фигурой христианской мифологии».

Для иллюстрации своего «исследования» ведущий показал картину «Тайная вечеря» и распятие с плюшевым зайцем на месте Христа. После эфира в прокуратуру города Майнц (по месту расположения офиса второго канала ZDF) посыпались заявления с просьбой наказать «кощунственного» ведущего.

Однако прокуратура не усмотрела нарушения прав верующих или надругательства над их чувствами, и не открыла следствие в отношении Вельке. Об этом сообщает издание Spiegel online.

Главный прокурор Андреа Келлер решила, что в данном случае криминала нет — а именно, надругательства над вероисповеданием, религиозными сообществами или объединениями по мировоззренческим принципам. В обосновании прокуратуры, в частности, говорится: «Невозможно установить, что материал, о котором идет речь, даже если он некоторым кажется безвкусным или возмущает верующих христиан, имел бы такой характер надругательства в уголовном смысле, что с презрением представлял бы содержание веры и поэтому мог бы нарушать общественное спокойствие».