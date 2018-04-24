В Курске обновляют дорожную разметку 

С середины апреля в областном центре ведутся работы по обновлению разметки дорожного полотна
Как рассказала директор департамента транспорта, связи и дорожного хозяйства Надежда Пупко, главная задача ближайших дней — до майских праздников завершить разметку центральных улиц Курска, где будут проходить основные общегородские мероприятия. Всего в этом годк планируют обновить 54 тысячи квадратных метров разметки.
Кроме того, работники МУП «Курскэлектротранс» занимаются традиционной весенней очисткой от грязи опор контактной сети и их покраской. По данным мэрии, в порядок приведут более трёх тысяч опор контактной электросети.