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Новая дорога появится в Щербинке
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Новая дорога появится в Щербинке 

Администрация городского округа Щербинка 2 часа назад
Фото: Администрация городского округа Щербинка
Фото: архив
Начата реализация проекта по строительству магистрали, которая соединит Калужское шоссе и Щербинку. Об этом 24 апреля сообщил руководитель Департамента развития новых территорий столицы Владимир Жидкин в интервью газете «Вечерняя Москва».
Как проинформировали на сайте издания, благодаря вводу в эксплуатацию этой трассы, можно будет быстро доехать от Троицка до Щербинки. Летом, по словам Владимира Жидкина, должен стартовать второй этап строительства дороги, которая растянется на 18 километров. По новой трассе можно будет выехать на Симферопольское шоссе.
Кроме того, летом планируется начать строительство дороги по маршруту: «Воскресенское — Каракашево — Щербинка».
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