В Заполярье планируют открыть контактный зоопарк для енототерапии

Социальный проект «Енототерапия» предлагают реализовать в Мурманске . Бизнес-план составила и предложила к рассмотрению Центру поддержки предпринимательства области группа инициативных северян.

Как рассказал «Nord-News» руководитель Центра предпринимательства Артем Марышев, идея состоит в том, чтобы, по примеру Москвы Санкт-Петербурга , открыть контактный мини-зоопарк с енотами, с которыми можно поиграть или даже вызвать зверька на дом.

«Главным отличием проекта «Енототерапии» в Мурманске, конечно же, станет ценник. Стоимость услуги будет в десятки раз ниже, чем в столицах», — отметил Марышев.