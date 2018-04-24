В Заполярье планируют открыть контактный зоопарк для енототерапии 

Социальный проект «Енототерапия» предлагают реализовать в Мурманске. Бизнес-план составила и предложила к рассмотрению Центру поддержки предпринимательства области группа инициативных северян.
Как рассказал «Nord-News» руководитель Центра предпринимательства Артем Марышев, идея состоит в том, чтобы, по примеру Москвы и Санкт-Петербурга, открыть контактный мини-зоопарк с енотами, с которыми можно поиграть или даже вызвать зверька на дом.
«Главным отличием проекта «Енототерапии» в Мурманске, конечно же, станет ценник. Стоимость услуги будет в десятки раз ниже, чем в столицах», — отметил Марышев.
«Федеральное агентство новостей» ранее писало, что сразу семь енотов-полоскунов родились в приморском зоопарке «Чудесный». Это считается рекордным количеством, так как обычно у енотов появляется на свет от двух до пяти детенышей.