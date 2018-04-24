Жителей СЗАО попросили быть бдительными во время майских праздников

Праздник Весны и Труда, День Победы — наша гордость. Выпадают они на лучшее время года — весну. В УВД СЗАО предупредили жителей о необходимости быть внимательными и бдительными даже в праздничные дни.

С начала этого года отмечено снижение регистрируемых преступлений в 39 субъектах Российской Федерации , в том числе и в Москве . Около половины составляют преступления против собственности — кражи, мошенничества, грабежи или разбои, а это самые «популярные» преступления в праздничные дни во все времена.

Таким образом, гражданам стоит принять определенные меры предосторожности по сохранности не только своего имущества в квартирах или личного при посещении мероприятий вне дома, но и здоровья как и самой жизни.

В преддверии праздников полиция напоминает о факторах риска, способствующих активизации преступников. В эти дни граждане часто находятся среди большого скопления людей. Конечно же, в первую очередь, это первомайские демонстрации и Парад Победы, места массовых гуляний, праздничные ярмарки и торговые центры. Часто мы забываем о бдительности, чем и пользуются карманники. Помните об этом. Так, обратившийся в полицию 80-летний житель района Хорошево-Мневники сообщил, что, когда он находился на остановке общественного транспорта, на улице Маршала Тухачевского, неизвестный незаметно похитил из его кармана кошелек с 30 тысячами рублей. У молодого человека из Северного Тушина в крупном торгово-развлекательном центре на Химкинском бульваре неизвестный украл кошелек, незаметно вытащив из кармана куртки. Ущерб составил 35 тысяч рублей. Там же студент одного из ВУЗов столицы лишился мобильного телефона стоимостью 30 тысяч рублей.

Из кармана плаща отвлекшейся жительницы Щукина, когда она находилась в аналогичном торгово-развлекательном центре, злоумышленник вытащил мобильный телефон стоимостью 50 тысяч рублей.

В Южном Тушине в магазине из сумки 65-летней пенсионерки преступник похитил кошелек с деньгами и двумя банковскими картами. Вскоре злоумышленник снял со счета потерпевшей около 160 тысяч рублей. В Щукине потерпевшая находилась в магазине на улице Маршала Бирюзова, неизвестный незаметно вытащил из кармана её куртки мобильный телефон. Ущерб составил около 40 тысяч рублей. В результате оперативно-розыскных мероприятий все карманники были задержаны

Каждое третье преступление в стране совершается в состоянии алкогольного опьянения. Сторонитесь пьяных на улице, не вступайте с ними в конфликты. Часто они сами провоцируют окружающих на скандалы. Лучше вызовете полицию. Сотрудники правоохранительных органов имеют необходимые навыки и умения противодействия таким нарушителям общественного порядка. Например. В ходе специальных мероприятий сотрудники патрульно-постовой службы Отдела МВД России по району Северное Тушино задержали жителя столицы за противоправные действия в отношении пенсионерки. Во дворе одного из домов на улице Свободы мужчина, из хулиганских побуждений, подошел к 64-летней гражданке и беспричинно нанес ей удар по голове бутылкой, в результате чего, потерпевшей понадобилась медицинская помощь. Задержанным оказался временно не работающий 58-летний пьяный сосед пенсионерки.

В Южном Тушине жители вызвали полицию среди ночи из-за шума в подъезде. На месте происшествия были обнаружены трое граждан. В ходе разбирательства установлено, что после распития алкоголя в подъезде между ними возникла ссора. В ходе конфликта один из ее участников нанес двум другим хаотичные удары молотком. По вызову полиции, одного из пострадавших госпитализировал наряд скорой медицинской помощи. У него диагностирована проникающая черепно-мозговая травма. В то же время сами нетрезвые граждане чаще других становятся жертвами преступлений. Их грабят, обворовывают, избивают. Сотрудники органов внутренних дел настоятельно рекомендуют в период праздников воздержаться от чрезмерного употребления алкогольных напитков, а также не появляться в состоянии алкогольного опьянения в общественных местах.

Заблаговременно подумайте, к чему могут привести чрезмерные возлияния. Из городской клинической больницы в Покровском-Стрешневе была получена информация о поступлении в приемный покой москвича с многочисленными проникающими ранениями грудной клетки. В лечебное учреждение 27-летний гражданин был доставлен с проезда Стратонавтов. Установлено, что после распития спиртных напитков в ходе возникшей ссоры, его 21-летний гость, приезжий из Средней Азии, нанес хозяину квартиры несколько ударов ножницами.

На праздники многие граждане традиционно уезжают за город, уходят в гости к родственникам и знакомым, посещают массовые развлекательные мероприятия. Причем, отсутствие владельцев квартир может длиться по нескольку дней. Покидая на длительное время свое жилище, можно попросить хороших знакомых или родственников забирать почту, иногда заходить в квартиру и включать свет. Договоритесь, чтобы они вызвали полицию, если услышат подозрительный шум,

доносящийся из квартиры в ваше отсутствие. Не исключено, что благодаря такой бдительности удастся предотвратить квартирную кражу. Эти простые меры при отсутствии охранной сигнализации могут уберечь дом от преступных посягательств. И все-таки самым надежным средством сохранности имущества в жилище является установка сигнализации. Воры проникают в квартиры с помощью взлома замка или подбора ключа, через окно или балкон. Но, все же, наиболее часто воры просто подбирают ключи — существует немало замков, которые открываются практически сразу. Проникновение через окна или балконы характерно для квартир, расположенных на первом и последнем этажах, квартир у пожарных лестниц или газовых труб, тянущихся вдоль стен. В дежурную часть ОМВД России по району Хорошево-Мневники поступило заявление от 59-летней местной жительницы с просьбой принять меры к неизвестному, который совершил кражу из её квартиры. Установлено, что в течение дня злоумышленник, путем отжатия балконной двери, проник в квартиру заявительницы, расположенную на втором этаже дома в Новохорошевском проезде, и похитил ювелирные украшения на общую сумму более 1.5 миллионов рублей. Также в Хорошево-Мневниках в квартиру на улице Народного Ополчения проник неизвестный. Он открыл дверь, используя отмычку, и похитил всю имевшуюся в доме наличность. Ущерб составил 250 тысяч рублей. В Строгине хозяин, уходя, сам забыл закрыть дверь. Его не было сутки, отмечал праздник с друзьями за городом, а у преступников было время, чтобы вынести вещи и ценности на 230 тысяч рублей. Опять же в Строгине злоумышленник проник в квартиру на первом этаже через открытое окно кухни. Похитил различное имущество на 150 тысяч рублей. Все домушники были задержаны полицией и полностью изобличены в кражах.

Не только в праздничные дни, но и постоянно напоминаем пешеходам и водителям о соблюдении правил дорожного движения. Управляя транспортным средством, будьте предельно внимательным на улицах и дорогах, соблюдайте максимум осторожности, выбирайте безопасную скорость движения, исходя из конкретных дорожных условий, паркуйтесь только в разрешенных местах. К сожалению, в праздничные дни увеличивается количество пьяных за рулем. Водители, помните, что употребив алкоголь, Вы автоматически становитесь потенциальным убийцей. В одночасье можно искалечить чужую и исковеркать свою жизнь. Водители и пешеходы будьте внимательны и осторожны на дорогах.

В Щукине на Живописной улице для проверки документов был остановлен автомобиль марки «Мицубиси», водитель которого по внешним признакам находился в состоянии алкогольного опьянения. От прохождения медицинского освидетельствования молодой человек отказался. Также выяснилось, что задержанный 22-летний местный житель уже был лишен прав за управление автотранспортным средством в состоянии алкогольного опьянения сроком на один год в сентябре 2016 года. В течение двух дней такие же нетрезвые водители были задержаны в Митине, Хорошево-Мневниках и Строгине. По всем фактам возбуждены уголовные дела.

В эти дни, как показывает практика, особенно активизируются мошенники. Различные «праздничные лотереи», подарки от «органов власти и благотворительных организаций» старикам и ветеранам. Традиционные виды мошенничеств, как «снятие порчи», помощь близким, попавшим в беду, тоже не останутся без внимания преступников. Могут пожаловать без вызова так называемые работники социальных служб, служб экстренного реагирования. Если социальные работники представители других служб пришли к вам без вызова, ни в коем случае не открывайте дверь, и вообще не пускайте в дом посторонних. К жительнице Митина подошла незнакомая женщина и, обманным путем злоупотребляя доверием, под предлогом «снятия порчи», убедила её периодически приходить на сеансы. Визиты к знахарке стоили москвичке 1 миллион рублей. В Южном Тушине злоумышленники предложили 90-летней старушке «в честь праздников» заменить трубы по льготной цене и завладели суммой в 50 тысяч рублей, после чего с похищенными деньгами скрылись. В Северном Тушине от действий аферистов пострадала 92-летняя местная жительница. Неизвестная женщина, позвонив на домашний телефон и представившись «сотрудником Райсобеса», сообщила пенсионерке, что к празднику ей положены социальные выплаты. Вскоре звонившая пришла на квартиру к пожилой женщине на улице Героев-Панфиловцев. Войдя в доверие, злоумышленница обманом выманила у хозяйки данные её банковской карты, якобы для безналичного перевода денег. В этот же день со счета потерпевшей были похищены 200 тысяч рублей. Несмотря на сложность раскрытия подобного рода преступлений, всех мошенников задержали и полностью изобличили в хищениях.

Отдельно стоит сказать о мошенничествах с банковскими картами. Никакие операции с ними банки не проводят по телефону. Не поддавайтесь на уговоры сделать то или иное действие с картой, как бы Вас не убеждал позвонивший. Сразу же идите в банк. Выходной день — блокируйте карту, на ней есть телефон службы по обслуживанию клиентов. В противном случае можете, а скорее всего так и будет, лишиться всех денег на карте.

Особое внимание — детям. Они могут стать как объектом преступления, так и сами нарушить общественный порядок, набедокурить. Отпуская гулять подростков, проверьте, чтобы сотовый телефон ребенка был при нем. Родители должны знать, где и с кем проводит время их ребенок, следить, чтобы он являлся домой в установленное время.

С первыми теплыми днями москвичи, соскучившись по отдыху на природе, потянулись на пикники за город, а чаще в ближайшие парки и скверы. Прогулки на природе нередко сопровождаются разведением костров. Просто, чтобы посидеть у огня или приготовить шашлык. И не все знают, в каких местах можно это делать, а в каких не допускается, и что нарушение таких запретов влечет за собой административную ответственность.

Строжайше запрещено поджигать сухую траву. За разведение костров в парках и на особо охраняемых зеленых территориях города Москвы предусмотрено привлечение к административной ответственности, при уничтожении или повреждении лесов — к уголовной. Ежегодно весной контроль этих зон усиливается

вдвойне. Следует знать, что категорически запрещено разведение огня во дворах жилых домов и на детских площадках.

Полиция СЗАО проводит углубленный комплекс оперативно-профилактических мероприятий, направленных на обеспечение безопасности граждан и охрану общественного порядка в период майских праздников. Будет организовано круглосуточное дежурство представителей руководства, созданы дополнительные следственно-оперативные группы и группы немедленного реагирования. Предусмотрено выставление нарядов полиции в местах проведения массовых праздничных мероприятий, с привлечением сотрудников частных охранных дружинников. Произведено увеличение плотности патрульно-постовых нарядов полиции. Усилены наряды ДПС . Организовано несение службы дополнительных полицейских нарядов в местах отдыха граждан на природе, зоне парков и скверов. Если Вы стали свидетелем или, тем более, жертвой какого бы то ни было противоправного действия, что-то вызвало у Вас беспокойство и подозрение — немедленно вызывайте полицию.

Номера телефонов полиции:

Дежурная часть УВД по СЗАО — (499) 194-11-85; 194-11-25 Отдел МВД России по району Северное Тушино — (495) 495-51-37 Отдел МВД России по району Южное Тушино — (499) 497-61-00 Отдел МВД России по району Покровское-Стрешнево (495) 491-12-22 Отдел МВД России по району Строгино — (495) 756-31-20 Отдел МВД России по району Хорошево-Мневники — (495) 947-73-70 Отдел МВД России по району Щукино — (499) 190-70-10 Отдел МВД России по району Митино — (495) 751-00-08 Отдел МВД России по району Куркино — (499) 401-98-06 Служба «102», с мобильных телефонов — «112»

Полиция СЗАО призывает жителей округа, особенно в дни праздников, быть внимательными к себе и своим близким, беречь личное и общественное имущество и всегда помнить о безопасности. Пусть праздники принесут Вам положительные эмоции и приятные воспоминания.

Пресс-служба УВД по СЗАО