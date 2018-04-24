«Очень обидно»: на площади Куйбышева начала крошиться плитка 

Жители Самары остались недовольны качеством ремонта площади Куйбышева. По их словам, плитка, которую уложили здесь полгода назад, не пережила снег и морозы.
— Очень обидно на это смотреть. Прошла всего одна зима, а плитка уже начала крошиться, — пожаловались жители.
В департаменте городского хозяйства Самары заверили, что недочеты подрядчик устранит в рамках гарантийных обязательств до 1 мая.
Ремонт площади Куйбышева стартовал год назад. Проект реконструкции предусматривал установку ландшафтных композиций на футбольную тему, пешеходных ограждений, пандусов и подъемных устройств для маломобильных граждан.
Новый асфальт на площади Куйбышева сделали трехслойным. Специалисты также применили полимеры. Благодаря этому покрытие должно выдержать прохождение крупной техники во время парада.