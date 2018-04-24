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Глава управы подробно рассказал о месячнике по благоустройству
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Глава управы подробно рассказал о месячнике по благоустройству 

Управа района Вешняки 2 часа назад
Фото: Управа района Вешняки
Во время субботника 14 апреля и в рамках месячника по благоустройству в нашем районе был выполнен огромный объём работ. Об этом жителей района уведомил глава управы Сергей Махов.
Он сообщил, что в Вешняках прогребли 131 га газонов, на 36 площадках были отремонтированы сорок три малые архитектурные формы. За этот месяц было приведено в порядок 19 площадок из 28, расположенных в районе. Выполнен ремонт 83 урн, 920 урн было покрашено. В пятидесяти двух дворах починили в общей сложности 851 пог. м. ограждений, а 23 600 погонных метров ограждений покрасили новой краской. Приведены в надлежащее состояние газоны на семи объектах дорожного хозяйства. Глава управы также упомянул о ремонте 47 пог. метров пешеходных ограждений на шести улицах.
Сергей Махов добавил, что за время месячника работники коммунальной сферы удалили 23 аварийных дерева и выкорчевали 37 пней. На всех улицах были промыты дорожные знаки и указатели, также отмыты домовые и навигационные знаки. Произведен ремонт 26 контейнерных площадок. Сделана разметка 175 мест для пожарной техники из 205 запланированных. Асфальтобетонные покрытия объектов дорожного хозяйства и дворовых территорий были вымыты моющим средством.
Также, по словам главы управы, были отмыты витрины организаций сферы торговли и услуг. Объекты гаражно-стояночного хозяйства к настоящему моменту покрашены частично. 153 детские площадки уже приведены в порядок, а в ближайшее время там должна быть завершена окраска малых архитектурных форм.
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