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Immochan может открыть торговые центры в Томске, Омске и Перми
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Immochan может открыть торговые центры в Томске, Омске и Перми 

РИА Недвижимость 2 часа назад
МОСКВА, 24 апр — РИА Недвижимость. Девелоперская структура группы Auchan Holding— «Иммошан Россия» (Immochan Russia) планирует открыть торгово-развлекательные центры на территории нескольких городов Сибирского и Уральского регионов, сообщил РИА Недвижимость директор по экспансии «Иммошан Россия» Андрей Чмутов.
По его словам, стратегия развития структуры на сегодняшний день подразумевает реализацию проектов в Сибирском и Уральском регионах.
"Это Пермь, Томск, Омск и другие города численностью свыше 500 тысяч человек", — сказал Чмутов.
В настоящее время идёт работа по анализу и подбору территорий, в также переговоры с местными властями, добавил он.
"Генеральный директор «Иммошан Россия» Тьерри Леконт уже обозначил планы присутствия компании в Перми, там площадка должна быть подобрана уже к сентябрю", — уточнил Чмутов.
Он также добавил, что девелоперской структуре интересны в том числе локации, расположенные в центральной части городов.
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