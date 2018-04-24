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Поблажки кредиторам санкционных компаний не ограничат резервированием
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Поблажки кредиторам санкционных компаний не ограничат резервированием 

Ведомости 56 минут назад
Власти готовят дополнительные поблажки для банков в части рисков на компании из санкционного списка США, сообщил замминистра финансов Алексей Моисеев в кулуарах в кулуарах конференции НАУФОР «Российский фондовый рынок». «Будут (дополнительные решения для банков), не скажу (какие)», — сказал А. Моисеев, отвечая на вопрос, готовятся ли дополнительные послабления.
Накануне ЦБ дал российским банкам регуляторные послабления по резервам в отношении кредитов компаниям, которые в начале апреля вошли в «черный» список Минфина США (SDN). Финансовое состояние попавших под санкции компаний может ухудшиться, указано в письме ЦБ: качество обслуживания долга и стоимость обеспечения может снизиться. Несмотря на это, банки смогут не ухудшать оценку ни заемщика, ни предоставленных ему ссуд, а значит, не создавать дополнительных резервов.
Послабления будут действовать до конца 2018 г., причем банки должны будут предоставить ЦБ документальное подтверждение, что ухудшение качества обслуживания долга заемщиком связано с санкциями.
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