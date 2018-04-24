В регионе уточнили порядок заключения соглашений о приграничном сотрудничестве

В документе прописан порядок согласования, заключения и регистрации соглашений о приграничном сотрудничестве муниципалитетов в области.

Так, районные органы местного самоуправления должны за 10 дней до начала переговоров о заключении соглашения должны уведомить об этом уполномоченный орган исполнительной власти региона. Потом проект соглашения направляется на заключение в правительство области и после этого выносится решение.