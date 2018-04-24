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В регионе уточнили порядок заключения соглашений о приграничном сотрудничестве
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В регионе уточнили порядок заключения соглашений о приграничном сотрудничестве 

Волга Ньюс 2 часа назад
Врио вице-губернатора — министра экономического развития, инвестиций и торговли Самарской области Александр Кобенко рассказал, что законопроект разработан, так как губерния является приграничным субъектом страны: Большечерниговский район области граничит с Казахстаном.
В документе прописан порядок согласования, заключения и регистрации соглашений о приграничном сотрудничестве муниципалитетов в области.
Так, районные органы местного самоуправления должны за 10 дней до начала переговоров о заключении соглашения должны уведомить об этом уполномоченный орган исполнительной власти региона. Потом проект соглашения направляется на заключение в правительство области и после этого выносится решение.
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