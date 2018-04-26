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Последний грузовик с оборудованием для системы дегазации прибыл на «Ядрово»
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Последний грузовик с оборудованием для системы дегазации прибыл на «Ядрово» 

360tv.ru 1 час назад
Фото: 360tv.ru
Из Нидерландов доставлены все необходимые материалы для проведения работ на полигоне «Ядрово». Об этом заявили голландские специалисты, которые будут рекультивировать полигон.
Сегодняшняя машина стала уже пятой, которая привезла на полигон оборудование для дегазации. На борту грузовика — газосборный колодец, специальный дренажный материал и трубы для отведения газа. Параллельно на полигоне идет сборка ститчера. В ближайшее время его планируется установить на экскаватор и приступить к проколам. Для этого ранее специалисты разметили все тело полигона на равные участки с помощью
Все здесь, пока мы кладем оборудование на склад. И завтра мы начинаем делать проколы
Юджин Тиммерманс, коммерческий директор голландской корпорации Multriwell.
Полигон будут рекультивировать по голландской технологии. Ее считают одной из лучших в мире. Минеральный барьер, которым накроют полигон, настолько герметичен, что вообще не пропускает на поверхность свалочный газ. В специальный цех он будет попадать исключительно из проколов.
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