На полигоне «Ядрово» начали монтировать оборудование

Сегодняшний день можно назвать отправной точкой начала дегазации полигона «Ядрово». В 10:00 25 апреля голландские специалисты приступили к монтажу оборудования.

Пока ститчер — специальная игла, которой будут делать проколы — готовился к отправке на засыпанную песком территорию свалки, российские геодезисты размечали сетку, по которой будут производиться проколы. Три участка из 17 уже готовы к закладке труб и введению ститчера.

Они бурить будут сначала центральные скважины по центру каждого участка, 17 площадок. Далее уже сеть сгущается. Будет 17 основных проколов, а там уже сгущение через каждые три метра

Всего на территории «Ядрово» планируется сделать больше пяти тысяч проколов. Все это время российские геодезисты и специалисты голландской компании Multriwell будут контролировать, где еще нужно будет произвести установку ститчера.

Специальную иглу для проколов уже устанавливают. Параллельно с этим в планах начать прокладку необходимого оборудования под землей. Не хватает лишь нескольких труб, но они уже на таможне. Их подвезут в процессе работы. Это никак не повлияет на сроки начала дегазации.

Мы производим обследование, разбиваем тело полигона на газоносные поля для того, чтобы приступить к работе. И также параллельно мы доставляем сюда снизу оборудование для сбора ститчера. Установка займет

два-три часа, после чего мы уже с завтрашнего дня сможем начать уже работы по дегазации