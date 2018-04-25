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На полигоне «Ядрово» начали монтировать оборудование
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На полигоне «Ядрово» начали монтировать оборудование 

360tv.ru 32 минуты назад
Фото: 360tv.ru
Сегодняшний день можно назвать отправной точкой начала дегазации полигона «Ядрово». В 10:00 25 апреля голландские специалисты приступили к монтажу оборудования.
Пока ститчер — специальная игла, которой будут делать проколы — готовился к отправке на засыпанную песком территорию свалки, российские геодезисты размечали сетку, по которой будут производиться проколы. Три участка из 17 уже готовы к закладке труб и введению ститчера.
Они бурить будут сначала центральные скважины по центру каждого участка, 17 площадок. Далее уже сеть сгущается. Будет 17 основных проколов, а там уже сгущение через каждые три метра
Алексей Дьяков, геодезист.
Всего на территории «Ядрово» планируется сделать больше пяти тысяч проколов. Все это время российские геодезисты и специалисты голландской компании Multriwell будут контролировать, где еще нужно будет произвести установку ститчера.
Специальную иглу для проколов уже устанавливают. Параллельно с этим в планах начать прокладку необходимого оборудования под землей. Не хватает лишь нескольких труб, но они уже на таможне. Их подвезут в процессе работы. Это никак не повлияет на сроки начала дегазации.
Мы производим обследование, разбиваем тело полигона на газоносные поля для того, чтобы приступить к работе. И также параллельно мы доставляем сюда снизу оборудование для сбора ститчера. Установка займет
два-три  часа, после чего мы уже с завтрашнего дня сможем начать уже работы по дегазации
Юджин Тиммерманс, коммерческий директор голландской корпорации Multriwell.
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