Голландские специалисты начали делать проколы в теле «Ядрово»

Специалисты компании Multriwell начали делать проколы в теле полигона «Ядрово» с помощью специальной иглы — ститчера. «360» публикует кадры работ.

Монтировать оборудование начали утром 25 апреля, а спустя два дня сделали первые проколы. Всего на территории «Ядрово» планируется сделать больше пяти тысяч проколов. Все это время российские геодезисты и специалисты голландской компании Multriwell будут контролировать, где еще нужно будет произвести установку ститчера.

Голландскую технологию считают одной из лучших в мире. Через проколы газ будет поступать в специальный цех. Минеральный барьер, которым накроют полигон, настолько герметичен, что не позволит газу выйти на поверхность иным способом, кроме специально проделанных отверстий.

В специальном цехе газ будет утилизироваться с помощью высокотемпературного факела, который зажгут не позднее 15 июня. Об этом директор и совладелец полигона «Ядрово» Алексей Волошин в эфире телеканала «360» доложил губернатору Андрею Воробьеву

Дата 15 июня стоит, соответственно, голландские специалисты планируют сделать это к этой дате или раньше, по предварительной информации, факел будет зажжен к концу мая — Алексей Волошин.