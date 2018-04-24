Место преступления — Башкирия: криминалисты показали, как ищут улики и доказательства

Работу криминалистов можно увидеть во множестве российских сериалов — следопыты рассыпают по месту преступления странные порошки и снимают отпечатки. И уже через полчаса перед зрителем предстает подозреваемый — это его «пальчики» проявились на месте злодеяния. У кинокриминалистов — множество удивительных гаджетов, правда в реальности они встречаются редко.

Следователь с десятилетним стажем Ильдар Лукманов показал Ufa1, чем пользуются криминалисты, чтобы найти преступников.

Чемоданчик следователя наполнен пинцетами, салфетками, перчатками и тест-полосками

Волшебный чемоданчик

Перед нами — черная сумка, размером она с большой рюкзак и весит пять кило. Внутри — пара бутылочек, какие-то тестеры, перчатки, бахилы. Ничего необычного. Неужели с помощью них и ловят преступников?

— Это — облегченный набор. Мы обычно выезжаем на место с полной версией, которая раза в два тяжелее, — объясняет Ильдар.

И тот, и другой наборы содержат одноразовый костюм «Каспер» — комбинезон, который помогает криминалисту не оставлять на месте преступления частички себя — волосы, нитки. В чемоданчиках обязательно есть перчатки и бахилы — без них к работе не допустят. Закатанные в рулоны, здесь же лежат прозрачные пакетики для улик, пачка одноразовых тестов на кровь.

Ильдар достает один из тестов. В пакетике — бутылочка с жидкостью, щеточка и тест-кассета. Следователь берет образец «пятна с веществом бурого цвета, похожим на кровь», смешивает в бутылочке с жидкостью, встряхивает и капает несколько капель на тест-кассету. Тут же на приборчике высвечиваются две полоски — тест доказал, что пятно — кровавое.

Тест на наличие крови. Есть такой же, но определяющий другие органические жидкости.

Зубило, гвоздодер и стеклорез

В чемоданчике следователя есть большой набор столярных инструментов — молоточки, стамески и гвоздодеры.

— Иногда нам нужен предмет, на котором осталась кровь или отпечаток. Например, часть дверного косяка или табуретки. Чтобы не отрывать доску или не брать с собой всю табуретку, отпиливаем кусочек, — поясняет следователь-криминалист Ильдар.

Если нужно сохранить запах предмета, например, для дальнейшей работы ищейки, его оборачивают в фольгу. В карманах сумки припрятаны лупа, пинцет и пробирки — для всего есть свое применение. Ильдар показывает прибор — «Искатель»: это небольшой фонарик для поиска следов. Криминалисты им почти не пользуются, потому что есть…

Прожектор работает в двух режимах: как хороший фонарь и как источник ярко-фиолетового освещения

Источник криминалистического света

Этот складной прожектор с аккумулятором лежит во втором черном чемоданчике на колесиках. Он очень мощный. Криминалисты используют его в двух случаях: когда нужен щелевой, косо падающий свет — при нем сразу становятся видны следы рук, отпечатки и даже мелкие волоски, лежащие на полу; либо когда нужен ярко-фиолетовый криминалистический свет: надевая специальные оранжевые защитные очки, следователи могут видеть оставленные на месте преступления вещества биологического происхождения. Например, давно стертую кровь — она сразу высвечивается белым. Работать с таким светом обязательно нужно в очках, иначе через 15 минут начинают болеть глаза.

— Несколько лет назад я расследовал дело: муж убил жену и поместил ее в бочку с кислотой. Ждал, пока тело растворится и попутно мыл место преступления. Но родственники заволновались — женщина не пришла забрать оставленных у них детей, и вызвали полицию. Узнав об этом, мужчина вынул останки из кислоты и спрятал их, а сам помчался на машине в соседний регион, — рассказывает Ильдар. — Пока полиция ловила подозреваемого на границе с Татарией , мы осматривали дом, где произошло убийство. С помощью криминалистического света сразу увидели следы крови — на двери остались пятна, а на полу была целая кровавая дорожка — тут мужчина тащил тело убитой.

Кстати, красные кровяные тельца можно найти и с помощью люминола — специального вещества, которое распыляется на подозрительное пятно. Используют его только в темных помещениях, зато люминол сразу реагирует с частичками железа в крови, и пятна начинают светиться голубым светом.

Достаточно поместить в камеру предмет с отпечатками и начать процедуру, как на нем начнут проступать следы

Цианоакрилатовая камера

В коридоре следственного управления стоит бокс высотой около полутора метров. Это камера увлажнения, в нее помещают предмет, чтобы обнаружить на нем отпечатки.

— Предмет увлажняют парами цианоакрилата, и помещают в камеру — сушиться. Процедура длится больше часа. В том месте, где человек касался предмета, проявятся белые следы, — говорит Ильдар.

Пары клейкого вещества оседают на потожировых остатках и застывают. Этот метод позволяет обнаружить следы на поверхностях, где нельзя использовать дактилоскопические порошки — например, на жирных, липких или грязных предметах.

Очки выявляют шпионскую технику и сами выглядят как гаджет из научно-фантастического фильма

Следующий необычный прибор — бинокль с подсветкой. Это «Оптик» — обнаружитель скрытых видеокамер.

— В ходе одного расследования выяснилось, что один из свидетелей встречался с подозреваемыми в квартире. Мы знали, что у него по всему дому расставлены скрытые камеры, хоть он и отнекивался. Получили разрешение, осмотрели с помощью «Оптика» комнату, и, действительно, нашли «шпионский глаз», — говорит Ильдар.

Правда, делу эта находка не сильно помогла: запись велась с другой точки.

Если «Оптик» навести на объектив камеры, он засияет и отразит свет. А вот если его направить не на объектив, то ничего прибор не покажет.

Лорнет сразу начинает трещать, если рядом обнаруживается полупроводник — симка или телефон

Локатор утерянных флешек

На очереди — прибор «Лорнет» — это нелинейный локатор, которым следователи могут искать мобильные телефоны, сим-карты и флешки. По сути, это металлодетектор, но настроенный на провода и чипы.

Когда «Лорнетом» проводят над полом, он не реагирует. Но стоит в радиусе 20 сантиметров показаться, например, мобильному телефону, прибор трещит как счетчик Гейгера.

— Он может найти выключенный телефон или сим-карту даже под слоем снега, — пояснил Ильдар.

«Считыватель» телефонов можно взять с собой на выезд

UFED

Под аббревиатурой из четырех букв прячется небольшой приборчик. Расшифровывается UFED как «универсальное средство извлечения судебно-следственной информации». Эта коробочка умеет очень многое: к ней через переходник можно подключить любой мобильник, планшет или ноутбук и считать с него данные.

— Мы использовали его в недавнем деле со стерлитамакским подростком. С помощью прибора получили доступ к звонкам юноши, его переписке и данным телефона, — рассказал по секрету Ильдар.

Операция по извлечению данных с мобильника занимает всего 1,5 часа, взлому не могут противостоять даже самые «навороченные» смартфоны.

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