Юные читатели библиотеки на Рождественской вспомнят героев сказок

Героев известных сказок вспомнят юные посетители библиотеки №117 на Рождественской улице, дом 12, в среду, 25 апреля. Литературно-познавательная встреча пройдет в честь Всемирного дня книги.

— Попав в наше «книжное государство», вы сможете принять участие в викторине не только по сказкам, но и по другим известным произведениям детской литературы! Участников хит-парада ждут «Загадки из сундучка», — пояснил представитель библиотеки.

Начало встречи в 17.00. Вход свободный. Возрастных ограничений нет. (вт)