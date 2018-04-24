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Юные читатели библиотеки на Рождественской вспомнят героев сказок
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Юные читатели библиотеки на Рождественской вспомнят героев сказок 

Управа района Некрасовка 2 часа назад
Фото: Управа района Некрасовка
Героев известных сказок вспомнят юные посетители библиотеки №117 на Рождественской улице, дом 12, в среду, 25 апреля. Литературно-познавательная встреча пройдет в честь Всемирного дня книги.
— Попав в наше «книжное государство», вы сможете принять участие в викторине не только по сказкам, но и по другим известным произведениям детской литературы! Участников хит-парада ждут «Загадки из сундучка», — пояснил представитель библиотеки.
Начало встречи в 17.00. Вход свободный. Возрастных ограничений нет. (вт)
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