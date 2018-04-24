Эксперты: доля контрафакта на рынке минеральной воды достигает 60%

МОСКВА , 24 апреля. / ТАСС /. Доля российского нелегального рынка минеральной воды составляет не менее 20-25%, а в ряде подгрупп доходит до 60%. Об этом сообщили во вторник ТАСС в международной ассоциации «Антиконтрафакт» по результатам проведенного исследования экспертами организации.

"По нашим оценкам, доля контрафакта на рынке минеральной воды — не ниже 20-25%, а в ряде подгрупп доходит до 60%. Причем только в Москве уровень контрафакта составляет от 10 до 15%", — сказала гендиректор ассоциации Светлана Квасова.

По словам эксперта, госкомиссии по противодействию незаконному обороту промышленной продукции сделаны предложения о включении этой товарной группы в перечень товаров, рекомендованных к обязательной маркировке. «Процесс маркировки необходимо начинать по всем группам товаров, в которых объем контрафакта больше 3-4%», — считает Квасова.

В частности, она отметила улучшение выявляемости контрафакта в тех товарных группах, где маркировку уже начали применять, — меховые изделия, лекарственные препараты, табачные изделия. «Через определенный промежуток времени, производство и реализация контрафакта станет для этих товарных групп невозможна. При полномасштабном внедрении системы маркировки выигрывают все — и производитель, и потребитель», — добавила Квасова.

При этом эксперт уверена, что после перехода на маркировку стоимость продукции не увеличится. «Цена не вырастет, и у нас в ассоциации сами производители пытались сравнить стоимость приобретенного оборудования, программного обеспечения, затрат на внедрение и те выгоды, которые они смогут получить при введении маркировки продукции, — прозрачность поставок, повышение дисциплины в логистике, дополнительный рынок, появляющийся при уходе с рынка контрафакта и еще многое другое — производитель будет точно в плюсе, как и потребитель», — добавила Квасова.

Маркировка товаров