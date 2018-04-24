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Капитан полиции устроила дебош в магазине из-за отказа в продаже алкоголя
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Капитан полиции устроила дебош в магазине из-за отказа в продаже алкоголя 

Ридус 2 часа назад
Сотрудники краснодарской полиции устроили драку в продуктовом магазине, когда им отказались продавать алкоголь. Полвторого ночи подполковник МВД в отставке Кирилл Шипков и его супруга капитан МВД пришли в супермаркет в надежде купить горячительных напитков и продолжить веселье.
Однако продавцы отказались нарушать закон и продавать им алкоголь.
Нетрезвые блюстители порядка начали демонстрировать свои удостоверения в надежде, что это подействует на сотрудников супермаркета. Также они грозились закрыть магазин, пишут местные СМИ.
Потасовка с сотрудниками торговой точки началась в магазине, а позже перенеслась на улицу.
Когда работник магазина начал снимать дебоширов на камеру мобильного телефона, они заметно поутихли.
«Вы пихаете меня, провоцируете, вы сотрудник, вы не в форме, а вот если сейчас что-нибудь будет? Вы невменяемый. Что я вам сделал?» — вопрошает мужчина.
В ответ полицейский спросил сотрудника магазина, почему тот не снимал на видео, «когда телку пихал».
О том, что на кадрах замечательны капитан внутренней службы и бывший подполковник в соцсетях, рассказали жители города. В пресс-службе ГУ МВД начата служебная проверка.
Как пишет издание «Новая Кубань», в 2013 году Ольга Шипкова как многодетная мать боролась за звание лучшей в стране мамы в погонах.
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