Супруги из Индонезии назвали ребенка в честь бренда Xiaomi 

Супружеская пара из Индонезии назвала свою новорожденную дочь в честь бренда техники Xiaomi. Фотография свидетельства о рождении появилась в официальном Instagram‐аккаунте вице‐президента Xiaomi.
Насколько наши фанаты любят нас? Индонезийские поклонники Фреди и Делима назвали свою дочь «Сяоми»!.
Полное имя девочки звучит как Сяоми Фраделла Науфалин.
В России назвали самые популярные имена минувшего года, ими стали Александр и Софья. А вот самыми необычными именами для новорожденных мальчиков по итогам года, по данным столичного управления ЗАГС, стали Лавр, Ахиллес, Потап и Фома. Первые три имени получили по одному малышу, четвертое — два ребенка. Кроме того, в столице родились две Офелии, две Серены и две Юноны, а одна новорожденная получила имя Ума. Некогда популярным именем Зинаида в Москве назвали двух девочек.