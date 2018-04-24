В Адыгее выделено три зоны опережающего роста

Глава РА Мурат Кумпилов , выступая перед депутатами с докладом об итогах деятельности Кабмина РА за 2017 год, обратил внимание на то, что промышленный сектор экономики Адыгеи обладает большим потенциалом.

Для его полноценной реализации и дальнейшего наращивания в республике последовательно выполняется комплекс мер, направленных на обеспечение существующих производственных мощностей местным сырьем, стимулирование модернизации и перевооружения основных фондов наших предприятий. С этой же целью в 2017 году в республике создан Фонд развития промышленности РА. Его деятельность направлена на решение одной из основных проблем предприятий — доступности кредитных средств.

«Что касается точек роста, перспективное развитие республики мы связываем с совершенствованием существующих и созданием устойчивой системы новых центров инновационного экономического роста», — сообщил Мурат Кумпилов.

На территории республики выделено три зоны опережающего роста: зона развития строительной индустрии, зона развития агропромышленного комплекса и зона развития туристско-рекреационного комплекса. Перспективный путь формирования кластеров — выделение подготовленных территорий в форме особых экономических и парковых зон, где инвесторам предоставят особые льготы.

В сфере промышленности планируется реализация двух проектов по строительству индустриальных парков — в Кошехабльском и Тахтамукайском районах. Там планируется построить производственные и складские площади для размещения предприятий легкой и пищевой отраслей промышленности.

«Реализация этих проектов даст толчок промышленному развитию республики, обеспечит выпуск продукции с высокой добавленной стоимостью, повысит налогооблагаемую базу региона, позволит создать новые рабочие места», — подчеркнул Мурат Кумпилов.