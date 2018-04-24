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Житель Волгоградской области заболел лихорадкой после встречи с клещом
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Житель Волгоградской области заболел лихорадкой после встречи с клещом 

v1.ru 2 часа назад
Фото: v1.ru
В Волгоградской области мужчина заразился крымской геморрагической лихорадкой после укуса клеща.
— Житель Октябрьского района стал первой жертвой клещей в этом году, — уточнили в региональном отделении Роспотребнадзора. — С присасыванием проснувшегося животного в больницы Волгоградской области пришли 25 человек. Удалять клеща пришлось восьмерым детям до 14 лет.
В волгоградском Роспотребнадзоре пообещали, что отрава для клещей появится в местах массового отдыха горожан, в детских лагерях, на кладбищах, пастбищах и сельскохозяйственных полях.
— Чтобы окончательно защитить себя от клещей, волгоградцам стоит обработать и свою верхнюю одежду, — добавили в ведомстве. — Тем, кто встретился с клещом, нужно как можно скорее идти к врачу. Волгоградцы, отложившие лечение в долгий ящик, могут дождаться самых неприятных последствий.
За прошлое лето клещи покусали больше трех тысяч горожан. Особенно неблагополучными на общем фоне оказались Котельниковский и Суровикинский районы. Там из-за укусов клещей местные жители заразились крымской геморрагической лихорадкой. Трое заболели в Котельниковском районе, один пострадавший из Суровикино.
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