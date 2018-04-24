Житель Волгоградской области заболел лихорадкой после встречи с клещом

Волгоградской области мужчина заразился крымской геморрагической лихорадкой после укуса клеща.

— Житель Октябрьского района стал первой жертвой клещей в этом году, — уточнили в региональном отделении Роспотребнадзора . — С присасыванием проснувшегося животного в больницы Волгоградской области пришли 25 человек. Удалять клеща пришлось восьмерым детям до 14 лет.

В волгоградском Роспотребнадзоре пообещали, что отрава для клещей появится в местах массового отдыха горожан, в детских лагерях, на кладбищах, пастбищах и сельскохозяйственных полях.

— Чтобы окончательно защитить себя от клещей, волгоградцам стоит обработать и свою верхнюю одежду, — добавили в ведомстве. — Тем, кто встретился с клещом, нужно как можно скорее идти к врачу. Волгоградцы, отложившие лечение в долгий ящик, могут дождаться самых неприятных последствий.