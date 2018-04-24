Опоры освещения очистили от объявлений и покрасили в Лианозовском заказнике

Гасан Гасангаджиев. После обращения жителя района с соответствующей просьбой на портал «Наш город» в Лианозовском заказнике очистили от незаконно размещенных объявлений и заново покрасили опоры освещения. О выполнении работ отчитался руководитель Департамента жилищно-коммунального хозяйства Москвы

«По указанному адресу опоры очищены от объявлений и покрашены», — говорится в ответе на портале.

Напомним, портал «Наш город» создан для эффективного взаимодействия населения и органов исполнительной власти. Оставлять актуальные замечания, касающиеся благоустройства территорий, могут жители всех столичных районов более чем в 20 тематических разделах. (вт)