Ещё
Опоры освещения очистили от объявлений и покрасили в Лианозовском заказнике
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Опоры освещения очистили от объявлений и покрасили в Лианозовском заказнике 

Управа района Лианозово 1 час назад
Фото: Управа района Лианозово
После обращения жителя района с соответствующей просьбой на портал «Наш город» в Лианозовском заказнике очистили от незаконно размещенных объявлений и заново покрасили опоры освещения. О выполнении работ отчитался руководитель Департамента жилищно-коммунального хозяйства Москвы Гасан Гасангаджиев.
«По указанному адресу опоры очищены от объявлений и покрашены», — говорится в ответе на портале.
Напомним, портал «Наш город» создан для эффективного взаимодействия населения и органов исполнительной власти. Оставлять актуальные замечания, касающиеся благоустройства территорий, могут жители всех столичных районов более чем в 20 тематических разделах. (вт)
Управа района Лианозово: последние новости
Префект СВАО Валерий Виноградов лично встретится с сотрудниками «Жилищников» округа Жители Лианозова зададут вопросы префекту СВАО Валерию Виноградову на приеме в управе Около 80 тысяч бегоний, бархатцев и петуний зацветут в Лианозове
 Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Греф анонсировал «грандиозные изменения»186
Лукашенко рассказал, как убивали на трассе в Москву22
В московском метро произошло ЧП6
Победителя олимпиады нашли мертвым после проверки ФСБ81
Совет Европы пригрозил наказать Россию44
Видео
01:08
Мать Саргсяна умерла в день его отставки
В мире
00:52
Песков: неуместно сравнивать Армению с Майданом
Политика СНГ
00:30
Мстительная макака наказала туриста
Общество
02:59
Воспитанник приюта пожаловался на издевательства
Происшествия
10:30
Газпром готов построить «Северный поток-3»
Экономика Другое
01:25
Лукашенко рассказал, как убивали на трассе в Москву
СНГ В мире
00:45
На МКС потекла желтая вода
Наука и техника
00:38
Тайное стало явным: Пентагон и его ложь об С-400
Оружие В мире
01:19
Киев объявил о наборе в «полицию Крыма»
Украина В мире
20:11
Началось строительство станции «Давыдково»
Новости Москвы Недвижимость
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение