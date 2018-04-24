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«Том Сойер Фест» может подарить новое лицо воронежскому «Дому с мезонином»
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«Том Сойер Фест» может подарить новое лицо воронежскому «Дому с мезонином» 

Вести Воронеж 2 часа назад
Фото: Вести Воронеж
Волонтёры планируют обновить фасад старинного деревянного здания. «Дом с мезонином», расположенный на улице Никитинская, 2 в Воронеже, может стать первым старинным зданием, который приведут в порядок волонтёры фестиваля сохранения исторической среды «Том Сойер Фест». Активисты надеются получить разрешение на проведение работ, рассказала краевед и член общественного совета при региональном управлении архитектуры и градостроительства Ольга Рудева во вторник, 24 апреля. Для того, чтобы приступить к восстановительным работам, волонтёрам нужно заручиться согласием 2/3 собственников помещений в доме и после этого получить разрешение управления по охране культурного наследия, так как дом входит в реестр охраняемых зданий. Пока волонтёры договорились с владельцами двух квартир, остальных разыскивают. Во время фестиваля планируется очистить фасад от старой краски и покрасить его заново. Дату проведения «Том Сойер Фест» определят после того, как будут получены все необходимые документы для проведения работ. Фестиваль сохранения исторической среды «Том Сойер Фест» в 2018 году пройдет в Воронеже впервые. Анкету волонтёра уже заполнили более 30 человек. Все ремонтные работы они выполнят на добровольных началах. Деревянный «дом с мезонином» является частью усадьбы Плотникова, состоящей из одноэтажного деревянного дома с мезонином, двух кирпичных флигелей на улице Комиссаржевской и двухэтажного дома № 4 на улице Никитинской.
Справка «Том Сойер Фест» появился в Самаре в 2015 году. Силами волонтёров в Самаре, Казани и Бузулуке за два года восстановили 11 деревянных домов, не имеющих статуса объекта культурного наследия. Там покрасили стены и заменили ветхие декоративные детали новыми. В 2017 году к фестивалю присоединились еще несколько городов — Томск, Димитровград, Калуга, Боровск, Оренбург, Хвалынск и Кострома. В начале 2018 года инициативу общественников провести «Том Сойер Фест» поддержал общественный совет при региональном управлении архитектуры и градостроительства. Елена Гончарова
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