Ещё
Более 30 волонтёров заявили о готовности обновить воронежский «Дом с мезонином»
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Более 30 волонтёров заявили о готовности обновить воронежский «Дом с мезонином» 

Вести Воронеж 50 минут назад
Фото: Вести Воронеж
Сейчас добровольцы получают согласие от собственников помещений. Обклеенный объявлениями и разукрашенный граффити объект культурного наследия намерены привести в должный вид. Общественники хотят обновить «Дом с мезонином». Усадьба Плотникова по улице Никитинской должна стать одним из первых в городе объектов, который реконструируют в рамках всероссийского фестиваля сохранения исторической среды «Том Сойер Фест». Около 30 волонтёров уже готовы взяться за работу. Но вот, проблема — разрешения нет. Сначала активисты обязаны получить согласие на проведение работ от владельцев помещений. А его пока дала лишь часть собственников. Между тем, добровольцы, среди которых есть специалисты в строительной сфере, уже составили предварительную смету. Говорят, обновление зданию необходимо.
— Больше всего вопросов вызывает цоколь здания, так как он находится в зоне агрессивного воздействия и больше всего пострадал, а также нижняя часть деревянных конструкций. Особое внимание стоит уделить и примыканию кровли к стенкам фронтов. В общем, дерево можно почистить, — рассказал волонтёр Сергей Пошвин. По словам краеведа Ольги Рудевой, проводить работы можно только без конструктивных изменений. — Тут речь о том, чтобы покрасить фасад, привести в порядок окна, не меняя рам, поставить новые стёкла. Согласитесь, дом сразу заиграет, — отметила Рудева.
Итоговое решение будет за управлением по охране культурного наследия региона. Как сообщил сегодня его руководитель Николай Петрищев, никаких обращений от волонтёров в ведомство пока не поступало, а проводить какие-либо работы на здании с таким охранным статусом может только организация, прошедшая лицензирование министерства культуры.
Вести Воронеж: последние новости
ВГТУ занял первое место среди вузов области в конкурсе «Студенческая весна-2018» Власти отказались от идеи строительства мусорного полигона под Воронежем Воронежские активисты редкий дом, переживший войну
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
США объяснили взлом генконсульства РФ45
Украина взялась за российские корабли290
В провале Су-57 обвинили F-35693
Макрон назвал условие ухода из Сирии90
Рубль упал без видимых причин93
Видео
05:42
В РФ отреагировали на действия США в Сиэтле
Политика
01:15
Капитан «Норда» попал в больницу на Украине
Происшествия В мире
01:05
США усомнились в попадании «Томагавков» в РФ
Армия Оружие
02:07
Возбуждено новое дело против Порошенко
В мире Украина
00:58
Сборов не будет: Крым проигрывает Турции
Общество Личный счет
00:58
Афганцы перекрыли центр Киева
В мире Украина
00:47
МИД обратился к россиянам
Политика СНГ
00:14
В центре Москвы эвакуируют ТЦ
Происшествия
02:00
Крису Кельми поставили тяжелый диагноз
Шоу-бизнес
01:19
Украина объявила в розыск шесть тысяч крымчан
Украина В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение