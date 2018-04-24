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Сквер в Новохорошевском проезде привели в порядок во время субботника
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Сквер в Новохорошевском проезде привели в порядок во время субботника 

Управа района Хорошево-Мневники 2 часа назад
Фото: Управа района Хорошево-Мневники
В ходе субботника 21 апреля поборники чистоты из Хорошево-Мневников привели в порядок сквер «Колобок» в Новохорошевском проезде.
В уборке приняли участие глава управы района Сергей Панфилов и его заместители, а также неравнодушные жители.
— Каждый год выхожу на субботники в своем районе, потому что порядок зависит от нас самих. Парки и скверы — это территории, где все мы любим проводить время, отдыхать, а значит, должны сделать так, чтобы вокруг было чисто и уютно, — прокомментировала жительница района Ирина. С.
Напомним, что в СЗАО проходит фотоконкурс «Весна. Субботник. СЗАО». Для участия в нем необходимо опубликовать фотографии с субботников в социальных сетях — в Instagram, Facebook или «ВКонтакте» — до 30 апреля включительно, обязательно дополнив их хештегом#Нашчистыйсзао2018 или #веснасубботниксзао2018, указав название своего района. (ск)
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