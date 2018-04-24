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Дмитрий Медведев посетил технопарк «Слава»
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Дмитрий Медведев посетил технопарк «Слава» 

Российская Газета 2 часа назад
Фото: Российская Газета
Реализация НТИ должна поддержать формирование новых бизнесов, преодолеть нормативные, технологические барьеры. «Одна из задач нашей работы — отсекать старое нормативное регулирование, которое только запутывает ситуацию и не дает развиваться новым разработкам», — завил Медведев. В прошлом году завершилось формирование основной инфраструктуры НТИ, заработали рабочие группы и проектный офис, подключились институты развития. «Портфель проектов НТИ продолжает также расширяться. Он вырос почти вдвое и сейчас приближается к трем сотням», — обратил внимание премьер.
В технопарке ему продемонстрировали ряд российских разработок, к которым уже проявляют интерес за рубежом. Например, высокотемпературный сверхпроводник второго поколения можно использовать в токоограничивающих устройствах для электродвигателей. Такой двигатель в несколько раз меньше традиционного при одинаковой мощности. Разработчики уверяют, что его можно использовать в самолето— и судостроении, а подкрепили свои доводы тем, что, по прогнозам, к 2050 году все летательные аппараты перейдут на электродвигатели.
Магнитоплазмодинамический двигатель может пригодится в космической отрасли — использоваться для поднятия спутников до геостационарной орбиты после отсоединения от ракеты-носителя, что позволит значительно экономить топливо. Ученые рассчитывают через 2-3 года испытать двигатели на МКС, которую постоянно приходиться поднимать на орбиту. «Если это альтернатива существующим идеям, это хорошо, — признал Дмитрий Медведев. — Надо попробовать».
Кластер медицинских технологий представил приборы, используемые в производстве оптических томографов. Но используют их для этого почему-то японцы — закупают в России наши наработки, собирают с ними томографы и потом продают их в Россию.
"Неплохо было бы, чтобы у нас свои томографы появились", — заметил премьер. Проблема, рассказали ему, может возникнуть в связи с тем, что в отечественной медицине уже сформировалась практика использовать импортные аппараты. «Переучатся, если наш будет не хуже», — уверенно возразил на это председатель правительства.
Дмитрий Медведев также предложил президиуму совета уточнить «дорожную карту» проекта AutoNet. «Она должна сосредоточиться не только на беспилотных технологиях в автопроме, хотя это важно и это действительно будущее, но и помогать создавать новый рынок услуг, систем современных транспортных средств на основе интеллектуальных платформ, сетей, инфраструктуры», — подчеркнул он.
В других странах с разной степенью успеха тоже занимаются этой сложной темой. «Цель нашего проекта — создать условия, чтобы интересные разработки появлялись и в нашем государстве», — сказал премьер. В целом же должна появиться среда, генерирующая новые продукты и услуги в системе мониторинга транспорта, удаленной диагностики, навигации, помощи водителям.
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