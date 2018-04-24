Зеленые мили: на Московском шоссе и Ново-Садовой перестелют рулонные газоны

Самаре выбрали подрядчика, который обновит травяное покрытие рядом с городскими магистралями. Контракт выиграло ООО «Ситистрой». Информация об этом появилась на сайте госзакупок.

— На Московском шоссе и Ново-Садовой необходимо перестелить 6 тысяч квадратных метров рулонного газона, — говорится в документах закупки. — Весь метраж разделили пополам на каждую магистраль.