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Зеленые мили: на Московском шоссе и Ново-Садовой перестелют рулонные газоны
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Зеленые мили: на Московском шоссе и Ново-Садовой перестелют рулонные газоны 

63.ru 2 часа назад
Фото: 63.ru
В Самаре выбрали подрядчика, который обновит травяное покрытие рядом с городскими магистралями. Контракт выиграло ООО «Ситистрой». Информация об этом появилась на сайте госзакупок.
— На Московском шоссе и Ново-Садовой необходимо перестелить 6 тысяч квадратных метров рулонного газона, — говорится в документах закупки. — Весь метраж разделили пополам на каждую магистраль.
Травяное покрытие будет на 80% состоять из мятлика, а на 20% — из овсяницы. На все работы подрядчику отвели месяц — с 1 по 31 мая. На эти цели агентство по содержанию автомобильных дорог Самарской области (АСАДО) выделит 4440434 рубля.
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