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В Петербурге пенсионеры перекрыли улицу Рубинштейна
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В Петербурге пенсионеры перекрыли улицу Рубинштейна 

АиФ Санкт-Петербург 2 часа назад
Фото: АиФ Санкт-Петербург
В Санкт-Петербурге у одного из офисов Аэрофлота два часа стоят пожилые горожане, сообщают очевидцы.
По сообщения горожан, горожане серебряного возраста заполонили одну из улиц в центре города — Рубинштейна. Бабушки и дедушки штурмуют офис Аэрофлота. Дело в том, что сегодня стартовала традиционная акция авиакомпании.
В честь годовщины победы в Великой Отечественной войне, в период с 3-го по 12-ое мая ветераны и инвалиды Великой Отечественной войны, бывшие несовершеннолетние узники фашизма, могут получить бесплатный перелет в эконом-классе.
Героям Советского Союза, полным кавалерам ордена Славы на перелеты по России предоставляет билеты бизнес и комфорт класса. Также каждый участник праздничной акции имеет право оформить бесплатную перевозку одного сопровождающего.
Очевидцы полагают, что именно из-за этой акции петербуржцы и толпятся у офиса компании с самого утра. По некоторым данным, на месте побывала карета скорой помощи. Возможно, кому-то из пожилых людей стало плохо.
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