СГЮА стала площадкой первого окружного форума добровольцев

С 23 по 26 апреля в Саратове проходит окружной форум добровольцев Приволжского и Южного федеральных округов, в котором принимают участие более 300 волонтеров из 22 регионов России

Мероприятие проводится Федеральным агентством по делам молодежи совместно с министерством молодежной политики и спорта Саратовской области , Росмолодежью, Роспатриотцентром, Ассоциацией волонтерских центров, Всероссийским общественным движением «Волонтеры Победы», волонтерами-медиками и Российским движением школьников при поддержке правительства области и саратовских вузов.

Саратовская область первой среди других регионов ПФО и ЮФО принимает подобный масштабный добровольческий форум, основные мероприятия которого проходят на площадке главного партнера форума — Саратовской государственной юридической академии.

Перед открытием форума, которое состоялось сегодня на базе СГЮА, губернатор Саратовской области Валерий Радаев ознакомился с площадками региональных волонтерских и добровольческих организаций и пообщался со студентами и молодежью. Ребята презентовали губернатору свои проекты, которые успешно реализуются не только на территории региона, но и на федеральном уровне. В том числе студенты-волонтеры СГЮА рассказали главе региона об открытии на базе академии регионального центра подготовки волонтеров, где участники различных волонтерских организаций и движений смогут обучиться необходимым навыкам такой работы и пройти последующую официальную сертификацию.

Далее состоялась торжественная церемония открытия окружного форума добровольцев ПФО и ЮФО, в которой приняли участие губернатор Саратовской области Валерий Радаев, ректор СГЮА, председатель Совета ректоров вузов Саратовской области, депутат Саратовской областной думы, профессор Сергей Суровов, члены областного правительства, Общественной палаты РФ , представители региональных министерств, руководители добровольческих и волонтерских центров, федеральные эксперты, ректоры саратовских вузов, студенты и волонтеры.

«Именно Саратов стал площадкой молодежного форума, и это говорит о том, что наш опыт ценен, заметен и приносит реальную отдачу. Сегодня мы даем старт проведению таких форумов по всей стране. Доброволец — это человек, делающий добро без принуждения и корысти, потому что так живет, заботясь о ближних, протягивая руку помощи каждому, кто в ней нуждается, своими поступками созидая и улучшая все вокруг!» — обратился с приветственным словом к участникам и гостям форума губернатор Саратовской области Валерий Радаев.

Ключевым мероприятием сегодняшнего дня форума является семинар-совещание Федерального агентства по делам молодежи, в рамках которого проходят тренинги, где участники знакомятся с методами работы с молодежью и учатся выстраивать отношения волонтерских центров с органами исполнительной власти.

На протяжении трех дней участники посетят ознакомительные семинары и дизайн-сессии, круглые столы и тренинги, мастер-классы и встречи с руководителями волонтерских, добровольческих и молодежных организаций, будут участвовать в интеллектуальных, деловых играх и выездных мероприятиях, узнают о целях и задачах волонтерских движений.