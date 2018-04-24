СГЮА стала площадкой первого окружного форума добровольцев 

С 23 по 26 апреля в Саратове проходит окружной форум добровольцев Приволжского и Южного федеральных округов, в котором принимают участие более 300 волонтеров из 22 регионов России.
Мероприятие проводится Федеральным агентством по делам молодежи совместно с министерством молодежной политики и спорта Саратовской области, Росмолодежью, Роспатриотцентром, Ассоциацией волонтерских центров, Всероссийским общественным движением «Волонтеры Победы», волонтерами-медиками и Российским движением школьников при поддержке правительства области и саратовских вузов.
Саратовская область первой среди других регионов ПФО и ЮФО принимает подобный масштабный добровольческий форум, основные мероприятия которого проходят на площадке главного партнера форума — Саратовской государственной юридической академии.
Перед открытием форума, которое состоялось сегодня на базе СГЮА, губернатор Саратовской области Валерий Радаев ознакомился с площадками региональных волонтерских и добровольческих организаций и пообщался со студентами и молодежью. Ребята презентовали губернатору свои проекты, которые успешно реализуются не только на территории региона, но и на федеральном уровне. В том числе студенты-волонтеры СГЮА рассказали главе региона об открытии на базе академии регионального центра подготовки волонтеров, где участники различных волонтерских организаций и движений смогут обучиться необходимым навыкам такой работы и пройти последующую официальную сертификацию.
Далее состоялась торжественная церемония открытия окружного форума добровольцев ПФО и ЮФО, в которой приняли участие губернатор Саратовской области Валерий Радаев, ректор СГЮА, председатель Совета ректоров вузов Саратовской области, депутат Саратовской областной думы, профессор Сергей Суровов, члены областного правительства, Общественной палаты РФ, представители региональных министерств, руководители добровольческих и волонтерских центров, федеральные эксперты, ректоры саратовских вузов, студенты и волонтеры.
«Именно Саратов стал площадкой молодежного форума, и это говорит о том, что наш опыт ценен, заметен и приносит реальную отдачу. Сегодня мы даем старт проведению таких форумов по всей стране. Доброволец — это человек, делающий добро без принуждения и корысти, потому что так живет, заботясь о ближних, протягивая руку помощи каждому, кто в ней нуждается, своими поступками созидая и улучшая все вокруг!» — обратился с приветственным словом к участникам и гостям форума губернатор Саратовской области Валерий Радаев.
Ключевым мероприятием сегодняшнего дня форума является семинар-совещание Федерального агентства по делам молодежи, в рамках которого проходят тренинги, где участники знакомятся с методами работы с молодежью и учатся выстраивать отношения волонтерских центров с органами исполнительной власти.
На протяжении трех дней участники посетят ознакомительные семинары и дизайн-сессии, круглые столы и тренинги, мастер-классы и встречи с руководителями волонтерских, добровольческих и молодежных организаций, будут участвовать в интеллектуальных, деловых играх и выездных мероприятиях, узнают о целях и задачах волонтерских движений.