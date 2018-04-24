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В Москве отреставрируют детскую больницу святой Ольги
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В Москве отреставрируют детскую больницу святой Ольги 

РИА Недвижимость 2 часа назад
МОСКВА, 24 апр — РИА Недвижимость. Собственник зданий бывшей московской детской больницы святой Ольги до конца 2018 года должен разработать проект их реставрации, говорится в сообщении Мосгорнаследия.
Бывшая больница в Орлово-Давыдовском переулке имеет статус выявленного объекта культурного наследия. В ее состав входят четыре здания — бывшие главный, служебный, амбулаторный и карантинный корпуса, построенные в конце XIX века по проектам архитекторов Константина Быковского и Василия Баркова. В 2017 году власти Москвы продали больницу на аукционе.
"Мосгорнаследие уже подготовило и выдало собственнику акты технического состояния, в соответствии с которыми правообладатель должен до конца 2018 года разработать проект реставрации, а до 2020 года его реализовать. Также до 2021 года документами предусмотрено благоустройство территории больницы", — говорится в сообщении ведомства.
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