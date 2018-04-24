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Ансамбль больницы святой Ольги отреставрируют в Москве
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Ансамбль больницы святой Ольги отреставрируют в Москве 

РИАМО 1 час назад
Фото: РИАМО
Работы по сохранению здания больницы святой Ольги в Орлово-Давыдовском переулке проведут в Москве за ближайшие три года, а прилегающую территорию благоустроят, сообщается на официальном сайте мэра столицы.
«Всеми работами займется новый собственник. «Правообладатель должен до конца этого года разработать проект реставрации, а до 2020 года его реализовать. Также до 2021 года документами предусмотрено благоустройство территории больницы», — сказал глава департамента культурного наследия города Алексей Емельянов.
Поскольку здание является выявленным объектом культурного наследия, реставрация пройдет под контролем Мосгорнаследия.
По словам Емельянова, подготовлено решение о внесении детской больницы святой Ольги в реестр объектов культурного наследия. В том числе рассматривается возможность включить в предмет охраны уникальную мозаичную икону святой Ольги над входом главного фасада и мозаичную икону святого целителя Пантелеимона на дворовом фасаде здания. Также в предмет охраны войдет территория парка, его композиционная и планировочная структура.
«Больница святой Ольги была построена в конце XIX века по проектам архитекторов Константина Быковского и Василия Баркова. Работы велись с 1885 года на средства графа Орлова-Давыдова. На рубеже веков к больнице присоединили сад Набилковского училища», — уточняется в материале.
До 2012 года в зданиях больницы находился дневной стационар, принадлежавший психоневрологическому диспансеру №5. На территории располагались мастерские, творческие кружки и комнаты психологической поддержки для страдающих психическими заболеваниями. Всего же было четыре строения — главный, служебный, амбулаторный и карантинный корпуса. Дневной диспансер сейчас не эксплуатируется.
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