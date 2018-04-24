ФАС подозревает мэрию Тольятти в нарушении закона о защите конкуренции

Поводом для возбуждения дела послужили материалы о передаче в аренду ООО «Бизнес Актив» ряда земельных участков на территории города, поступившие из областной прокуратуры . В рамках рассмотрения материалов заявления было установлено, что в 2017 г. городская администрация передала в аренду «Бизнес Активу» ряд земельных участков сроком на 39 лет.

Данные земельные участки предусматривались для сдачи в аренду на цели, не связанные со строительством и до «Бизнес Актива» с заявлением о рассмотрении возможности формирования этих площадок в мэрию обращались две компании — ООО «Бизнес Союз» и ООО «Серебряное озеро». Последняя в частности планировала заниматься на этих участках продажей питьевой воды. Однако заявителям было отказано, а позже участки получил в аренду «Бизнес Актив», занимающийся продажей питьевой воды через сеть специализированных киосков.

В данных действиях антимонопольщики усмотрели нарушения ст. 16 Закона о защите конкуренции и возбудили дело.