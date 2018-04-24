В Совфеде обосновали идею штрафовать за фейки провокациями после пожара в Кемерове

«Тяжёлая, трагическая для всей страны ситуация в Кемерове , страшная без каких-либо преувеличений. Но ведь, как долго всё общество было взбудоражено этой информацией о трёхстах погибших? Это же передёргивание фактов, и за это необходимо нести ответственность. Такое поведение должно быть наказано, нельзя порождать подобные ситуации. Возьмём этот страшный урок, мы на нём все должны научиться. Когда власть говорила, что пострадали 64 человека, власть не врала, власть говорила правду, но население заводили блогеры, которые кричали, что триста мест подготовлено, сейчас привезут тела, и так далее. В этом контексте такое поведение должно быть наказано».

При этом Широков добавил, что подходить к разработке и внедрению такого закона нужно осторожно.

«Необходим серьёзный живой разговор с общественными организациями, чтобы вместе с ними определить, какая мера наказания за это недостойное поведение целесообразна. Нам нужны адекватные меры правового регулирования ситуаций, которые вызывают неадекватное поведение больших общественных групп. Другое дело, как нам сделать так, чтобы мы в реальности ушли от этого социального паникёрства, но не пришли к ситуации, когда только официальная позиция власти считается истиной, а остальное не обсуждаем?».