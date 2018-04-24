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Аркадий Чернецкий назвал «лотереей» систему выборов мэра в Екатеринбурге
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Аркадий Чернецкий назвал «лотереей» систему выборов мэра в Екатеринбурге 

АиФ Урал 2 часа назад
Фото: АиФ Урал
Экс-глава Екатеринбурга и член Совета федерации РФ Аркадий Чернецкий назвал «лотереей» систему выборов «сильного мэра» в столице Урала. И назвал комфортный для него вариант системы, передает во вторник, 24 апреля, «АиФ-Урал».
По словам политика, идеальной системы управления в принципе не существует. В особенности, если это управление полуторамиллионным городом. «Лично мне комфортно было работать в той системе, когда я был мэром Екатеринбурга. В моих руках была вся полнота власти и вся полнота ответственности. Я знал, что нужно делать, и знал, что если я что-то сделаю не так, то отвечать будет не дума, а конкретно — мэр. Но сказать, что эта система идеальная, я не могу», — заявил Аркадий Чернецкий.
На взгляд сенатора, у каждой системы имеются свои плюсы и свои минусы, а в системе сильного сэра — это лотерея. «Если к управлению придет квалифицированный специалист — дела пойдут. Но если попадется человек авантюрного склада, он злоупотребит властью, и все карты в его руки. Остановить его будет сложно, придется дожидаться следующих выборов. Поэтому система вторична, первично — квалификация кандидата», — отметил бывший мэр Екатеринбурга.
Сегодня в Екатеринбурге депутаты городской думы инициировали общественные слушания по факту внедрения новой системы выборов мэра в уральской столице. Но как считает сенатор, с точки зрения процедура принятия закона нужно внести поправки в Устав города, а для этого как раз и необходимо провести слушания, что ни в коей мере не противоречит законодательству. К слову, общественные слушания по этому вопросу состоятся 11 мая.
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