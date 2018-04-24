«Газпром» намекнул на «Северный поток-3»

Россия готова построить газопровод «Северный поток-3», если Европа заявит о необходимости новых транспортных маршрутов. Такое заявление сделал заместитель председателя правления «Газпрома» Александр Медведев в эфире «России 24».

«Если Европа заявит свои потребности, готова будет подписать необходимые контракты, то я не исключаю, что потребуются еще новые газотранспортные проекты — «Северный поток-3», например», — сказал Медведев. Представитель компании напомнил, что «Газпром» не раз заявлял о готовности поставлять в Европу столько газа, сколько необходимо.

Российская компания «Газпром» уже реализовала проект «Северный поток». Газопровод, соединивший Россию и Германию по дну Балтийского моря, состоит их двух ниток. Они введены в эксплуатацию в 2012 году.

«Северный поток-2» должен увеличить мощность предыдущего газопровода, добавив к нему еще две нитки.

Запуск проекта ожидается до конца 2019 года.