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«Газпром» намекнул на «Северный поток-3»
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«Газпром» намекнул на «Северный поток-3» 

Lenta.ru 1 час назад
Фото: Lenta.ru
Россия готова построить газопровод «Северный поток-3», если Европа заявит о необходимости новых транспортных маршрутов. Такое заявление сделал заместитель председателя правления «Газпрома» Александр Медведев в эфире «России 24».
«Если Европа заявит свои потребности, готова будет подписать необходимые контракты, то я не исключаю, что потребуются еще новые газотранспортные проекты — «Северный поток-3», например», — сказал Медведев. Представитель компании напомнил, что «Газпром» не раз заявлял о готовности поставлять в Европу столько газа, сколько необходимо.
Российская компания «Газпром» уже реализовала проект «Северный поток». Газопровод, соединивший Россию и Германию по дну Балтийского моря, состоит их двух ниток. Они введены в эксплуатацию в 2012 году.
«Северный поток-2» должен увеличить мощность предыдущего газопровода, добавив к нему еще две нитки.
Запуск проекта ожидается до конца 2019 года.
При реализации обоих проектов европейские страны, выступавшие транзитерами, а также государства, оказавшиеся в удалении от точки поступления газа, высказали свое несогласие. В частности, речь идет о странах Прибалтики и Украине.
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