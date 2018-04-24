«Газпром» может построить «Северный поток — 3»

Компания готова возвести дополнительную ветку газопровода, если в Европе возникнет потребность в повышенных объемах.

«Газпром» готов построить газопровод «Северный поток — 3» если у Европы возникнет потребность в дополнительных объемах российского газа. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на зампреда правления энергетической компании Аелксандра Медведева.

«У нас есть запасы подтвержденные, у нас есть транспорт, мы строим новые транспортные маршруты. Если Европа заявит свои потребности, готова будет подписать необходимые контракты, то я не исключаю, что потребуются еще новые газотранспортные проекты — «Северный поток-3», например», — цитирует Медведева агентство.