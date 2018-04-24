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«Газпром» может построить «Северный поток — 3»
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«Газпром» может построить «Северный поток — 3» 

ТК «Звезда» 1 час назад
Фото: ТК «Звезда»
Компания готова возвести дополнительную ветку газопровода, если в Европе возникнет потребность в повышенных объемах.
«Газпром» готов построить газопровод «Северный поток — 3» если у Европы возникнет потребность в дополнительных объемах российского газа. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на зампреда правления энергетической компании Аелксандра Медведева.
«У нас есть запасы подтвержденные, у нас есть транспорт, мы строим новые транспортные маршруты. Если Европа заявит свои потребности, готова будет подписать необходимые контракты, то я не исключаю, что потребуются еще новые газотранспортные проекты — «Северный поток-3», например», — цитирует Медведева агентство.
В конце марта были озвучены сроки подготовки документов для разрешения «Северного потока — 2». Ранее сообщалось, что поправки к газовой директиве ЕС могут лишить страны Евросоюза права самостоятельно строить газопроводы с Россией.
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