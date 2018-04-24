Братья навек. Зачем китайцы на Урале посещают станцию Выя?

Впервые в истории

«Провести первую в истории совместную выставку мы договорились с китайскими коллегами в прошлом году, — рассказал замдиректора Центра документации общественных организаций Владимир Каплюков. — Это часть более глобального проекта по созданию двуязычного сборника архивных документов с рабочим названием «Граждане Китая на востоке России в первой четверти XX века». Но название может измениться, многое будет зависеть от того, что предоставит китайская сторона».

По словам архивиста, выставка представляет собой 54 экспоната из архивов Свердловской области и КНР (в первую очередь — провинция Хэйлунцзян, Харбин ). Это фотографии, вырезки из газет и иные документы, посвящённые трудовым мигрантам из Китая, их быту, социальным связям, участию в Гражданской войне.

В начале XX века в России возникли проблемы с дешёвой рабочей силой. Документы доказывают, что до Октябрьской революции на Урале (в металлургии, на лесозаготовках) работали тысячи представителей Поднебесной. Их организованно завозили в наш регион. Экономическое положение китайцев было, мягко говоря, непростым, поэтому они участвовали в забастовочном движении. Так, крупное восстание произошло в 1916-1917 годах, китайцы даже подвергались уголовному преследованию.

С другой стороны, на Урале они не только работали, но и заводили семьи. Есть любопытные документы, например, метрическая запись о венчании в Екатеринбурге девицы Любови Рыжих с китайским подданным Александром Иоанновичем Лю Цзиньпином.

В Гражданской войне китайцы участвовали не только на стороне красных, но и на стороне белых. «С учётом того, что наш архив создан на базе бывшего партийного архива, у нас в основном хранятся документы победившей стороны», — отметил Владимир Каплюков.

Кто для китайцев Жен Фучен?

На выставке, помимо всего прочего, представлен список руководящего состава полка легендарного красного командира Жен Фучена. В верхней странице документа значится он сам. Список был составлен и отпечатан на машинке 17 ноября 1918 года, а уже через несколько дней (29 ноября) Фучен погибнет в бою с отрядами Александра Колчака на станции Выя (Нижнесергинский район Свердловской области). Белые пробивались к Перми . По одной из версий, руководителя «китайского спецназа» закололи штыками. Было ему 34 года. Похоронили Фучена в братской могиле, посмертно наградили орденом Красного Знамени, а на площади перед железнодорожным вокзалом на станции установили памятник.

Стоит отметить, что 25 апреля представители КНР станут гостями на открытии Всероссийского кинофестиваля архивных фильмов «Российский хронограф», а 26 апреля планируют посетить место захоронения китайских добровольцев РККА и возложить цветы у памятника на станции Выя.

«Мы считаем Жен Фучена первым китайским коммунистом, — рассказал заместитель начальника Управления архивами провинции Хэйлунцзян Фу Цзе. — Он воспринял близко к сердцу идеи большевиков, поэтому в Гражданскую войну создал красный китайский полк, который боролся с белой армией. Фучен — наша гордость».

В 1988 году в СССР приезжали сын и внук Фучена. После торжественного приёма в Москве они побывали и в Свердловской области на станции Выя — на месте предполагаемой гибели их предка.