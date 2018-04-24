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Таблички памяти бесплатно изготовят в трех типографиях Петрозаводска
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Таблички памяти бесплатно изготовят в трех типографиях Петрозаводска 

Карельские вести 2 часа назад
Фото: Карельские вести
Ветераны, пенсионеры и инвалиды смогут бесплатно изготовить штендеры к акции «Бессмертный полк».
Таблички памяти к акции «Бессмертный полк» для ветеранов, пенсионеров и инвалидов изготовят за счет средств благотворителей. Как сообщает пресс-служба главы Карелии, бесплатно штендеры можно изготовить в трех петрозаводских типографиях и полиграфических компаниях. Это «Онежские мастерские», «Наружка» и «Твоя типография».
9 мая уличные шествия «Бессмертного полка» в рамках праздничных мероприятий пройдут в районах и городских округах Карелии. В прошлом году к акции в Карелии присоединились около 38 тысяч человек, в том числе около 17 тысяч в столице республики.
В Петрозаводске построение «Бессмертного полка» будет проходить 9 мая на площади Ленина с 12:00. Движение колонны начнется в 12:30 и пройдет по маршруту: пл. Ленина — пр. К. Маркса — пл. Кирова.
Программу празднования Дня Победы в карельской столице можно здесь.
По материалам: ptzgovorit.ru
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