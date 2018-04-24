Таблички памяти бесплатно изготовят в трех типографиях Петрозаводска

Ветераны, пенсионеры и инвалиды смогут бесплатно изготовить штендеры к акции «Бессмертный полк».

Таблички памяти к акции «Бессмертный полк» для ветеранов, пенсионеров и инвалидов изготовят за счет средств благотворителей. Как сообщает пресс-служба главы Карелии, бесплатно штендеры можно изготовить в трех петрозаводских типографиях и полиграфических компаниях. Это «Онежские мастерские», «Наружка» и «Твоя типография».

9 мая уличные шествия «Бессмертного полка» в рамках праздничных мероприятий пройдут в районах и городских округах Карелии . В прошлом году к акции в Карелии присоединились около 38 тысяч человек, в том числе около 17 тысяч в столице республики.

Петрозаводске построение «Бессмертного полка» будет проходить 9 мая на площади Ленина с 12:00. Движение колонны начнется в 12:30 и пройдет по маршруту: пл. Ленина — пр. К. Маркса — пл. Кирова.

Программу празднования Дня Победы в карельской столице можно здесь.