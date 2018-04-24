Память сильнее смерти. Как на Ставрополье чтят память жертв геноцида армян

Каждый год 24 апреля во всем мире отмечают День памяти жертв геноцида армян. В этот день в 1915 году в столице Османской империи Стамбуле прошли аресты представителей армянской интеллигенции, с которых и началось массовое уничтожение представителей этого народа.

Приколачивали к крестам

Весной 1915 года меджлис Османской империи утвердил закон о депортации, ставший основанием для массовой расправы над армянами. Тактика заключалась в первоначальном отделении от общего числа армян в том или ином населённом пункте взрослых мужчин, которых вывозили из города в пустынные места и уничтожали во избежание оказания сопротивления.

Молодых девушек из числа армянок передавали в качестве наложниц мусульманам или просто подвергали массовому сексуальному насилию. Стариков, женщин и детей, зачастую лишённых еды и питья, гнали колоннами под конвоем жандармов в пустынные районы страны. Тех, кто падал без сил, убивали на месте.

Несмотря на то, что причиной депортации была объявлена нелояльность армян на восточном фронте, репрессии в их отношении стали проводить на территории всей страны. Практически сразу депортации превратились в массовые убийства. Методы расправ практиковались самые жестокие: людей резали на части, приколачивали к крестам, сгоняли на баржи и топили, сжигали живьём. Об этом пишет в своей книге «Геноцид армян и историческая память народа» доктор филологических наук Свазлян Вержине. Писательница родилась в 1934 году в Александрии ( Египет ), в семье чудом спасшегося от геноцида общественно-национального деятеля Гарника Свазляна.

Глазами очевидцев

Ниже приводятся строки из письма немецкого писателя-антифашиста и правозащитника Армина Вегнера. В 1915-1916 годах он находился в Месопотамии в качестве офицера санитарной службы в армии генерала фон дер Гольца. Одновременно он был военным корреспондентом нескольких немецких газет. В период пребывания в Турции Вегнер стал очевидцем геноцида армян.

«…Мужчин истребляли в массовом порядке, группами связывали друг с другом цепями или веревками и сталкивали в реку или сбрасывали со скал. Женщин и детей продавали на публичных торгах, стариков и подростков смертоносными ударами палок гнали на принудительные работы. Не довольствуясь тем, что навсегда загрязнили свои руки, лишив народ своих вождей и депутатов, они стали днем и ночью гнать к смерти полунагих людей, поднятых прямо с постели; разграбили их дома, предали огню их села, разрушили или превратили в мечети их церкви, угнали весь скот, захватили все повозки; они вырывали кусок хлеба из рук своих жертв, снимали с них одежду, срывали украшения. Должностные лица, офицеры, солдаты, кочевники соперничали друг с другом в кровавых оргиях: силой вытаскивали из приютов молодых девушек-сирот для удовлетворения своей животной похоти, били дубинками беременных женщин и умирающих, которые с трудом волочили ноги до тех пор, пока они не падали замертво, превращая дорожную пыль в кровавое месиво».

В отличие от многих немецких военнослужащих, которых истребление армян абсолютно не волновало, Вегнер тщетно пытался обратить внимание общественности Германии на эти зверства.

В 1919 выступал с публичными лекциями в городах Германии, рассказывая о страданиях депортированных в пустыню армян, демонстрировал фотографии.

В том же году Вегнер написал свое известное «Открытое письмо президенту США Вудро Вильсону », добиваясь наказания преступников, организовавших геноцид армян. Поднял вопрос об оказании моральной и материальной поддержки уцелевшим жертвам, требовал возвращения в христианскую веру тысяч армянских женщин и детей, насильственно обращенных в ислам, права на возвращение к родным очагам и компенсации за потерянное имущество. Об этом говорится на сайте некоммерческого проекта об истории геноцида армян в Турции Genocide.ru. Начиная с 2001 года команда портала собирает и публикует материалы разных жанров о событиях прошлого столетия: начиная с фотографий и кратких исторических обзоров до научной литературы.

«…Караваны армян, состоящие в начале высылки из своей родины, Западной Армении, из тысяч людей, в момент прибытия в окрестности Алеппо насчитывали всего лишь несколько сотен, в то время как поля были покрыты опухшими, почерневшими, отравлявшими зловонием воздух трупами, обнаженными и изнасилованными телами. Многих, связанных попарно, бросали в Евфрат на съедение рыбам. Иногда жандармы, насмехаясь над несчастными, сыпали в дрожащие руки изголодавшихся людей немного муки, которую они с жадностью вылизывали только для того, чтобы продлить свою агонию».

По сей день окончательно не установлено общее число жертв геноцида армян. Наиболее часто звучат данные о том, что с 1915 по 1918 годы в Османской империи были уничтожены от 1 до 1,5 млн человек. Те, кто смог уцелеть в бойне, покидали родные земли. Трагедия более вековой давности до сих пор отзывается болью в сердцах армян. В столице Армении каждый год под крылом мемориала Цицернакаберд (в переводе с армянского — «Ласточкина крепость») собираются неравнодушные. Десятки тысяч людей укладывают живую стену из цветов вокруг Вечного огня на мемориале.

Пять лепестков незабудки

Ставропольском крае по традиции тоже вспоминают погибших. Так, в краевом центре в Армянской апостольской церкви Святой Марии Магдалены ежегодно проводятся траурные службы. Дети, молодежь, взрослые и старики приходят на поминальную литургию.

Третий год подряд в рамках традиционного митинга в Ставрополе проходит всероссийская акция «Бессмертные души». Под звон колоколов прихожане выпускают в небо сотни фиолетовых шаров. Цвет незабудки в 2015 году стал символом мероприятий, посвящённых столетию геноцида. И название «незабудка» на всех языках обозначает «помни». Её пять лепестков символизируют пять континентов, на которых нашли убежище спасшиеся от геноцида.

В цветке четыре основных цвета: чёрный (память об ужасах трагедии), фиолетовый (цвет служителей армянской церкви), жёлтый (цвет солнца и надежды) и светло -фиолетовый (соучастие в общей идее против геноцида).

В Пятигорске уже несколько лет проходит масштабный забег «Дорога памяти», посвящённый жертвам геноцида армян 1915 года в Османской Турции.

У Места дуэли Лермонтова собираются участники: известные спортсмены, студенческая молодёжь, дети и даже пенсионеры.