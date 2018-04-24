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Около 250 парковочных мест создадут на двух улицах в Пресненском районе
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Около 250 парковочных мест создадут на двух улицах в Пресненском районе 

Агентство «Москва» 1 час назад
Фото: Префектура Центрального административного округа г. Москвы
Около 250 парковочных мест появится в Стрельбищенском пер. и на ул. Подвойского, которые расположены в Пресненском районе Москвы, сообщает пресс-служба префектуры Центрального административного округа столицы.
«Специалисты организуют 79 парковочных мест в Стрельбищенском пер. и 171 — на ул. Подвойского. Это решение было принято исходя из нужд жителей Пресненского района», — говорится в сообщении.
По словам главного специалиста отдела по вопросам жилищно-коммунального хозяйства, благоустройства и транспорта района Андрея Данникова, на этой территории находится много длинных пятиэтажных жилых домов с узкими дворами. В связи с этим было принято решение организовать на этих улицах одностороннее движение, что поможет получить дополнительные места для стоянки.
«Жители близлежащих домов смогут приобрести резидентное разрешение, которое позволит официально оставлять свой автомобиль на территории района», — заключил А. Данников.
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